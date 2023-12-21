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  • Flávio Dino anuncia ato para celebrar democracia em 8 de janeiro
Um ano do ato golpista

Flávio Dino anuncia ato para celebrar democracia em 8 de janeiro

Ministro da Justiça diz que evento vai reforçar compromisso democrático dos Três Poderes, um ano após os ataques ocorridos em Brasília

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 16:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2023 às 16:51
BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (21) o evento para lembrar os ataques aos prédios públicos no 8 de janeiro de 2023 e reforçar compromissos dos Três Poderes com a democracia.
O evento ocorrerá dia 8 de janeiro, às 15h, no Senado Federal. Os chefes dos Três Poderes estarão presentes.
Flávio Dino, ministro da Justiça
Flávio Dino assumirá como ministro do STF no dia 22 de fevereiro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O anúncio foi feito durante evento de balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante a fala, Dino disse ter enfrentado um dos maiores desafios profissionais de sua vida no dia dos ataques golpistas, em que permaneceu durante 12 horas em pé.
"Todos têm o direito de trafegar à direita ou à esquerda na avenida, mas ninguém tem o direito de destruir a avenida", disse o ministro em uma metáfora em alusão à democracia e a posicionamentos políticos.
Dino também agradeceu sua equipe, especialmente às mulheres, dizendo saber que se trata de um ambiente com pouca representatividade feminina. "É uma área muito masculina. Muito."

Despedida do ministério

"Não morrerei, só trocarei de lugar", brincou Dino em clima de despedida. Era previsto que ele continuasse sendo ministro da Justiça até dia 8, como afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (20). Mas o ministro comentou no anúncio do ato que permanecerá no cargo até "dia 10 ou 12 de janeiro".
Lula havia confirmado a permanência dele à frente da Justiça até o ato de 1 ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Dino assumirá como ministro do STF no dia 22 de fevereiro.

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