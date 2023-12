Um ano do ato golpista

Flávio Dino anuncia ato para celebrar democracia em 8 de janeiro

Ministro da Justiça diz que evento vai reforçar compromisso democrático dos Três Poderes, um ano após os ataques ocorridos em Brasília

BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (21) o evento para lembrar os ataques aos prédios públicos no 8 de janeiro de 2023 e reforçar compromissos dos Três Poderes com a democracia.