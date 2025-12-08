Home
Flávio Bolsonaro diz que candidatura é irreversível e que sobrenome é vantagem sobre Tarcísio

Senador muda discurso logo após ter afirmado que poderia desistir de concorrer por um preço; filho de Jair Bolsonaro afirma que representa luz no fim do túnel para bolsonaristas

THAÍSA OLIVEIRA E CAROLINA LINHARES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:37

BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se lançou à Presidência da República e ameaçou desistir em seguida, voltou atrás e agora afirma que sua candidatura é irreversível.

"É irreversível. Minha candidatura não está à venda", disse à Folha, nesta segunda-feira (8), pouco mais de 24 horas após afirmar que sua desistência teria um preço.

O filho de Jair Bolsonaro (PL) afirmou ainda que seu sobrenome é uma vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que até então era o candidato preferido da maior parte da classe política para representar o bolsonarismo em 2026.

"Eu também atendo a todos os requisitos [para concorrer ao Planalto], com a vantagem de que tenho sobrenome Bolsonaro", disse Flávio em entrevista à Folha, nesta segunda-feira (8), ao ser questionado sobre a preferência por Tarcísio.

"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e ele [Tarcísio] ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", completou.

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro disse que sua candidatura "não está à venda" Crédito: REUTERS/Jorge Silva

O ajuste no discurso de Flávio ocorre no dia seguinte à declaração de que ele poderia desistir da candidatura, mas que haveria um preço – o ex-presidente livre e nas urnas.

Segundo Flávio, sua candidatura "não está à venda". O senador admite ainda que a reversão da inelegibilidade de seu pai é um cenário improvável.

"A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem preço", disse.

Flávio define sua candidatura como "de protesto", mas afirma que tem viabilidade eleitoral.

"Não deixa de ser uma candidatura de protesto. Além de ser uma candidatura viável, é uma candidatura de protesto contra tudo o que está acontecendo aqui no Brasil", disse.

Em relação ao apoio do centrão, Flávio diz que busca atrair partidos como PP, União Brasil e Republicanos, mas que já conta com o PL e o povo. De acordo com o senador, sua candidatura representa "uma luz no fim do túnel" para a militância bolsonarista, "que estava de cabeça baixa".

