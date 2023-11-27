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Flagrante

Filha de policial é presa ao tentar fraudar concurso para a polícia de SP

Ela usava equipamentos eletrônicos durante a realização de uma prova. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a suspeita se chama Nadine Novello Conde Carlos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 17:59

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:59

Uma mulher de 31 anos, filha de um investigador da Polícia Civil, foi presa em flagrante neste domingo em São Paulo sob suspeita de fraude. Segundo os agentes, ela usava equipamentos eletrônicos durante a realização de uma prova para ingressar na Polícia Civil. O exame aconteceu em uma universidade na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a suspeita se chama Nadine Novello Conde Carlos. A polícia não informou se ela tem defesa constituída. Ela fazia uma prova para ingressar como investigadora na Polícia Civil quando foi abordada por fiscais. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais da 3ª Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado) foram informados sobre uma ocorrência de fraude durante o concurso e foram até o prédio onde estava sendo realizado o exame.
"No local os agentes encontraram a indiciada, que estava com uma webcam escondida em seu casaco. Ela foi conduzida ao 91°DP (Ceasa), onde confessou o crime e autuada em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça", disse a pasta. A mulher ficou presa e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (27).
Nas redes sociais, ela se apresenta como advogada, e que trabalha no governo do estado. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi questionada se ela realmente é servidora e em qual área atua, mas não respondeu até a publicação deste texto. Nadine não consta na busca do Conselho Federal da OAB.

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