Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Família Bolsonaro não se manifesta sobre morte de Bebianno
Silêncio

Família Bolsonaro não se manifesta sobre morte de Bebianno

Ministro da Educação Abraham Weintraub expressou tristeza pela morte do ex-ministro nas redes sociais

Publicado em 14 de Março de 2020 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 13:50
O ministro Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Um dos primeiros ministros do governo Jair Bolsonaro a se manifestar sobre a morte do ex-secretário-geral da Presidência Gustavo BebiannoAbraham Weintraub (Educação) disse que estava deixando no passado qualquer divergência com ele. "Nesse momento, deixo no passado divergências. Manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz, em um lugar melhor", escreveu, em sua conta nas redes sociais.
Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos não se pronunciaram publicamente sobre a morte do ex-aliado. Bebianno morreu na madrugada desta sábado, aos 56 anos, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi um os principais articuladores da vitoriosa campanha presidencial que elegeu Jair Bolsonaro em outubro de 2018.

Veja Também

Joice Hasselmann diz que Bebianno foi "muito magoado"

Políticos manifestam pesar por Bebianno e lembram briga com Bolsonaro

Mais cedo, políticos usaram suas redes sociais para falar do pesar pela morte de Bebianno. A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), afirmou que o Brasil "perdeu um homem bom, um homem que trabalhou intensamente pelo bem deste país e nunca se revoltou por ter sido injustiçado".
Já o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou que (o ex-ministro) se foi e levou com ele "muitas verdades". "O desgosto da vida matou Bebianno. Para uns e outros hoje vai ter festa no Palácio. Para amigos e família a saudade, e para o Brasil uma voz importante que se calou", disse o parlamentar.
'Bebianno' lidera durante toda a manhã deste sábado os trending topics, assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados