Políticos manifestam pesar por Bebianno e lembram briga com Bolsonaro

Gustavo Bebianno, ex-ministro de Bolsonaro, morreu neste sábado Crédito: Agência Brasil/Marcelo Camargo

Políticos usaram suas redes sociais nesta sábado para manifestar pesar pela morte, ocorrida nesta madrugada, do ex-secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno

A deputada estadual, Janaina Paschoal (PSL-SP), afirmou que o Brasil "perdeu um homem bom, um homem que trabalhou intensamente pelo bem deste país e nunca se revoltou por ter sido injustiçado". E acrescentou: "há muito tempo, não sinto tanto uma morte. Minhas condolências à família do ex-ministro Gustavo Bebianno".

O deputado federal pelo PT Rogério Correia escreveu que Bebianno sabia de "muitos podres" do presidente. "Na data que se completam dois anos que milicianos ligados à família Bolsonaro mataram Marielle. Gente estranha e inconfiável!", escreveu.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou que (o ex-ministro) se foi e levou com ele "muitas verdades". "O desgosto da vida matou Bebianno. Para uns e outros hoje vai ter festa no Palácio. Para amigos e família a saudade, e para o Brasil uma voz importante que se calou", disse o parlamentar.

Por volta das 10h da manhã deste sábado, 'Bebianno' liderava os trending topics, assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.

SANTOS CRUZ COMENTA MORTE

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Alberto Dias dos Santos Cruz lamentou a morte de Gustavo Bebianno, ex-secretário-geral da Presidência. Os dois foram colegas no início do governo Bolsonaro, ficaram próximos nesse período em que dividiram os corredores do Palácio do Planalto e mantiveram o contato mesmo após ambos terem sido demitidos de suas funções. "Sempre conversei muito com ele. Bebianno era uma pessoa extremamente equilibrada", disse Santos Cruz.

"Foi um sujeito, não tenho dúvida nenhuma, fundamental para 2018. Foi quem enxergou ali a oportunidade de fazer um presidente de direita e substituir aquele bocado de coisas que vinha já por um longo tempo. É lastimável que ele tenha falecido com 56 anos", disse.

Segundo o presidente do PSDB no Rio de Janeiro, Paulo Marinho, Bebianno estava em um sítio com seu filho quando se sentiu mal, por volta das 4h. Segundo o tucano, teria sido um 'infarto fulminante'. Bebianno estava filiado ao partido e pretendia disputar a prefeitura carioca pela sigla.