Explosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos no PR

A explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras; a área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:51

A explosão deixou feridos e desaparecidos no Paraná Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras. Imagens divulgadas pela corporação mostram uma grande quantidade de destroços, com estruturas destruídas e fumaça, além de pequenos focos de incêndio, que já foram apagados.

A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros. A empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.

Pelo menos 10 viaturas já foram deslocadas para a ocorrência. Nesse momento, segundo o secretário de segurança pública do Paraná, Coronel Hudson, o esquadrão anti-bombas e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão no local para verificar se há mais explosivos. A área está isolada.

O biólogo Maurízio Cunico Córdova, 51, que mora em Piraquara (a cerca de 25 km da fábrica) relatou que ouviu o barulho e também sentiu a explosão, considerada muito forte e num horário atípico. "Era cerca de 5h50, já estava acordado fazendo algumas coisas, e aí eu escutei a explosão e senti logo em seguida. Aqui na região há muitas pedreiras ativas, então a gente sente tremer e escuta as explosões, mas dessa vez o barulho veio de outra distância, pareceu mais distante. Tremeu tudo e num horário não esperado. Logo a gente se assustou, começaram a vir as mensagens, liguei a TV e já estava o rumor da explosão."

A Folha de S.Paulo tenta contato com a Enaex Brasil desde o início da manhã desta terça, mas a empresa ainda não se manifestou. Por meio de nota, a prefeitura de Quatro Barras se solidarizou com os envolvidos e disse que está acompanhando de perto todos os desdobramentos, além de prestar o apoio necessário. A gestão municipal também informou que a empresa possui todas as licenças necessárias para o funcionamento, incluindo alvará de licença e localização devidamente atualizado e em conformidade com as exigências legais.

"A empresa Enaex está instalada no município há mais de 50 anos, segue rigorosamente todos os protocolos de segurança e é uma das unidades fabris que mais gera empregos no município. (...) Em contato com a Prefeitura, a diretoria da empresa Enaex já se colocou à disposição para reparar todos os danos gerados à população, bem como prestar total suporte aos trabalhadores e suas famílias", afirmou.

Equipes da Defesa Civil de Quatro Barras realizam o levantamento de danos em residências, comércios e edificações no entorno da área.

