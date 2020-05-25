Exame de Toffoli para Covid-19 dá negativo, mas ministro fará novo teste

Presidente do STF, Dias Toffoli, está internado desde sábado Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (25), os médicos informam que o exame para a doença deu negativo, mas afirmaram que o teste será realizado novamente "pela possibilidade de falso negativo em função da janela imunológica".

Ainda segundo o boletim, "após medidas clínicas" adotadas diante do surgimento dos sintomas da Covid-19, o quadro de saúde do ministro encontra-se estável e ele respira sem ajuda de aparelhos. O magistrado foi internado sábado para drenagem de um pequeno abscesso.

Toffoli já havia feito um exame para Covid-19 na quarta-feira (20), que deu negativo.

LICENÇA MÉDICA

No domingo (24), a assessoria do STF informou que "a princípio" Toffoli ficará sete dias de licença médica, podendo o prazo ser ampliado dependendo dos resultados dos exames. Na ausência de Toffoli, o ministro Luiz Fux, vice-presidente da Corte, ficará à frente do tribunal.

Fux já assumiu o comando do Supremo neste domingo. Ele estará em Brasília a partir desta segunda-feira (25) para conduzir os trabalhos até a volta do colega. As sessões do STF tem sido realizadas por videoconferência e Fux afirma que conduzirá as reuniões de seu gabinete na sede da corte.

BOA RELAÇÃO COM BOLSONARO

O presidente do STF mantém boa relação com o presidente Jair Bolsonaro , mas tem feito uma defesa reiterada de medidas coordenada entre municípios, estados e União para o enfrentamento da pandemia no país.O chefe do Executivo, por sua vez, tem criticado o isolamento social. Decisões da corte impuseram derrotas ao presidente em relação ao embate com prefeitos e governadores.