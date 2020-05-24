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Judiciário

Presidente do STF, Dias Toffoli está internado com sintomas de Covid-19

Ministro passou por cirurgia neste sábado (23), em Brasília, para drenagem de um abscesso. Após o procedimento, ele permaneceu internado com sintomas que sugerem infecção pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 14:41

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 14:41

Ministro Dias Toffoli durante sessão de encerramento do ano forense no STF
Ministro Dias Toffoli passou por procedimento cirúrgico Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, 52, passou por cirurgia neste sábado (23), em Brasília, para drenagem de um abscesso. Após o procedimento, ele ficou internado com sintomas que sugerem infecção pelo novo coronavírus.
Toffoli fez um exame para Covid-19 na quarta-feira (20), cujo resultado foi negativo.
Segundo nota da Secretaria de Saúde do Supremo divulgada neste domingo (24) e assinada por Marco Polo Dias Freitas, o ministro está bem e respira sem a ajuda de aparelhos. A assessoria de imprensa da corte afirmou que, como não há confirmação de o ministro ter contraído o novo coronavírus, ele ficará em licença médica por sete dias.

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O prazo poderá ser prorrogado, a depender do resultado de novos exames. Na ausência de Toffoli, o ministro Luiz Fux assumirá a presidência do tribunal.
Leia abaixo a íntegra da nota:
"O Senhor Ministro Dias Toffoli foi hospitalizado no sábado, 23, para drenagem de um pequeno abscesso. A cirurgia transcorreu bem e na noite do mesmo dia, o Ministro apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus, devendo permanecer internado para monitorização. No momento, o Ministro está bem e respira normalmente, sem ajuda de aparelhos.
Na última quarta-feira, 20, o Ministro foi submetido a teste diagnóstico para o novo coronavírus, que foi negativo.
Marco Polo Dias Freitas
Secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal"

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