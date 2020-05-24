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Brasil

Em nota, oficiais da reserva apoiam Heleno, atacam STF e falam em 'guerra civil'

Nota assinada por 90 oficiais prega a desobediência: 'Aprendemos, desde cedo, que ordens absurdas e ilegais não devem ser cumpridas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 17:03

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 17:03

General Augusto Heleno
General Augusto Heleno Crédito: Marcos Corrêa/PR
Um grupo de 90 oficiais da reserva do Exército divulgou no sábado, 23, uma nota de apoio ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, na qual, em tom de ameaça, atacam o Supremo Tribunal Federal (STF), a imprensa e falam em "guerra civil".
"Faltam a ministros, não todos, do stf (sempre grafado em letras minúsculas), nobreza, decência, dignidade, honra, patriotismo e senso de justiça. Assim, trazem ao País insegurança e instabilidade, com grave risco de crise institucional com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil", diz o texto.
A nota faz parte de uma escalada verbal por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro desde que o decano do STF, ministro Celso de Mello, autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 abril e despachou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) três notícias-crime, em ato de praxe, para Augusto Aras se manifestar sobre os pedidos feitos por deputados da oposição de apreensão dos celulares do presidente e de seu filho Carlos Bolsonaro.
Na sexta-feira, o ministro Augusto Heleno, que também é general da reserva, divulgou nota em resposta à decisão de Celso de Mello na qual fala em "consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".
A manifestação de Heleno provocou fortes reações de setores democráticos da sociedade que enxergaram na nota ameaça de golpe.
No texto divulgado neste domingo os oficiais da reserva, ex-colegas de turma de Heleno na Academia das Agulhas Negras, se referem aos "ministros" do STF - entre aspas - nos seguintes termos: "bando de apadrinhados que foram alçados à condição de ministros do stf (sic), a maioria sem que tivesse sequer logrado aprovação em concurso de juiz de primeira instância".
Em tom policialesco, o texto adverte: "Alto lá, 'ministros' do stf!" e diz que os autores do texto se mantém calados "em nome da paz no País".
Sem citar nomes, os militares sugerem que ministros são delinquentes e que, por culpa do STF, que decidiu contra a prisão após condenação em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está livre.
"Juiz que um dia delinquiu - e/ou delinque todos os dias com decisões arbitrárias e com sentenças e decisões ao arrepio da lei -facilmente perdoa (...) Vemos, por esta razão, ladrão, corrupto e condenado passeando pela Europa a falar mal do Brasil. Menos mal ao País fizeram os corruptos do mensalão e do petrolão, os corruptos petistas e seus asseclas que os maus juízes que, hoje, fazem ao solapar a justiça do país e se posicionar politicamente, como lacaios de seus nomeadores, sequazes vermelhos e vendilhões impatrióticos".

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Os militares aposentados também ecoam o discurso de Bolsonaro ao usar termos pesados como "canalha" para se referir à imprensa. "Temos acompanhado pelo noticiário das redes sociais (porquanto, com raríssimas exceções, o das redes de TV, jornais e rádios é tendencioso, desonesto, mentiroso e canalha, como bem assevera o Exmº. Sr. presidente da República), as sucessivas arbitrariedades, que beiram a ilegalidade e a desonestidade".
Por fim, a nota prega a desobediência. "Aprendemos, desde cedo, que ordens absurdas e ilegais não devem ser cumpridas". Na decisão que retirou o sigilo sobre a reunião do dia 22 de abril, Celso de Mello adverte que a desobediência a ordem judicial é crime e pode levar ao impeachment.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA:

SOLIDARIEDADE AO GENERAL AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
Nós, oficiais da reserva do Exército Brasileiro, integrantes da Turma Marechal Castello Branco, formados pela "SAGRADA CASA" da Academia Militar das Agulhas Negras em 1971, e companheiros dos bancos escolares das escolas militares que, embora tenham seguido outros caminhos, compartilham os mesmos ideais, viemos a público externar a mais completa, total e irrestrita solidariedade ao GENERAL AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, não só em relação à Nota à Nação Brasileira, por ele expedida em 22 de maio de 2020, mas também em relação a sua liderança, a sua irrepreensível conduta como militar, como cidadão e como ministro de Estado.
Alto lá, "ministros" do stf!
Temos acompanhado pelo noticiário das redes sociais (porquanto, com raríssimas exceções, o das redes de TV, jornais e rádios é tendencioso, desonesto, mentiroso e canalha, como bem assevera o Exmº. Sr. presidente da República), as sucessivas arbitrariedades, que beiram a ilegalidade e a desonestidade, praticadas por este bando de apadrinhados que foram alçados à condição de ministros do stf, a maioria sem que tivesse sequer logrado aprovação em concurso de juiz de primeira instância.
Assistimos, calados e em respeito à preservação da paz no país, à violenta arbitrariedade de busca e apreensão, por determinação de conluio de dois "ministros", cometida contra o General Paulo Chagas, colega de turma. Mas o silêncio dos bons vem incentivando a ação descabida dos maus, que confundem respeito e tentativa de não contribuir para conturbar o ambiente nacional com obediência cega a "autoridades" ou conformismo a seus desmandos. Aprendemos, desde cedo, que ordens absurdas e ilegais não devem ser cumpridas.
Desnecessário enumerar as interferências descabidas, ilegais, injustas, arbitrárias, violentas contra o Exmº Sr. Presidente da República, seus ministros e cidadãos de bem, enquanto condenados são soltos, computador e celular do agressor do então candidato Jair Bolsonaro são protegidos em razão de uma canetada, sem fundamentação jurídica, mas apenas pelo bel-prazer de um ministro qualquer.
Chega!
Juiz que um dia delinquiu - e/ou delinque todos os dias com decisões arbitrárias e com sentenças e decisões ao arrepio da lei - facilmente perdoa.
Perdoa, apoia, põe em liberdade e defende criminosos, mas quer mostrar poder e arrogância à custa de pessoas de bem e autoridades legitimamente constituídas. Vemos, por esta razão, ladrão, corrupto e condenado passeando pela Europa a falar mal do Brasil. Menos mal ao país fizeram os corruptos do mensalão e do petrolão, os corruptos petistas e seus asseclas que os maus juízes que, hoje, fazem ao solapar a justiça do país e se posicionar politicamente, como lacaios de seus nomeadores, sequazes vermelhos e vendilhões impatrióticos.
O cunho indelével da nobreza da alma humana é a justiça e o sentimento de justiça. Faltam a ministros, não todos, do stf, nobreza, decência, dignidade, honra, patriotismo e senso de justiça. Assim, trazem ao país insegurança e instabilidade, com grave risco de crise institucional com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil. Mas os que se julgam deuses do Olimpo se acham incólumes e superiores a tudo e todos, a saborear lagosta e a bebericar vinhos nobres; a vaidade e o poder lhes cegam bom senso e grandeza.
Estamos na reserva das fileiras de nosso Exército. Nem todos os reflexos são os mesmos da juventude. Não mais temos a jovialidade de cadetes de então, mas mantemos, na maturidade e na consciência, incólumes o patriotismo, o sentimento do dever, o entusiasmo e o compromisso maior, assumido diante da Bandeira, de defender as Instituições, a honra, a lei e a ordem do Brasil com o sacrifício da própria vida. Este compromisso não tem prazo de validade; ad eternum.
Brasília, 23 de maio de 2020.
Assinam (o nome aparece em ordem alfabética):
  • Adonai de Ávila Camargo Coronel de Infantaria
  • Alvarim Pires do Couto Filho Coronel de Infantaria
  • Álvaro Vieira Coronel Engenheiro Militar
  • Alzelino Ferreira da Silva.  Coronel Comunicações
  • Amaury Faia Coronel de Infantaria
  • Anquises Paulo Stori Paquete Coronel de Infantaria
  • Antônio Carlos Gay Thomé Coronel Engenheiro Militar
  • Antônio Carlos da Silva Portela General de Brigada
  • Antônio Ferreira Sobrinho Coronel de Artilharia]Augusto Cesar Lobão Moreira Promotor de Justiça
  • Carlos Alberto Dias Vieira Engenheiro
  • Carlos Alberto Zanatta   Coronel  Engenheiro Militar
  • Carlos Augusto da Costa Brown  Coronel de Infantaria
  • Carlos Soares Coronel Engenheiro Militar
  • Celso Bueno da Fonseca Coronel de Cavalaria
  • Chacur Roberto Jorge Major de Material Belico
  • Cláudio Eustáquio Duarte Coronel de Infantaria
  • Dalton Domingues Coronel do Quadro de Material Bélico
  • Décio Machado Borba Júnior   Coronel Infantaria
  • Édson Pires dos Santos Coronel de Infantaria
  • Edu Antunes Coronel de Infantaria
  • Eduardo de Carvalho Ferreira Coronel do Quadro de Material Bélico
  • Eduardo José Navarro Bacellar Coronel de Comunicações
  • Eliasar de Oliveira Almeida Coronel de Artilharia
  • Emilio Wagner Kourrouski  Coronel de Cavalaria
  • Ênio Antonio Alves dos Anjos Coronel de Comunicações
  • Fernando Francisco Vieira Major de Artilharia
  • Fernando Freire  Coronel de Infantaria
  • Francisco José da Cunha Pires Soeiro  Coronel Engenheiro
  • Fernando Ruy Ramos Santos Coronel de Intendência
  • Francisco de Assis Alvarez Marques Coronel de Artilharia
  • Gabriel Cruz Pires Ribeiro  Coronel de Comunicações
  • Genino Jorge Cosendey  Coronel de Engenharia
  • Gilberto Machado da Rosa  Coronel de Engenharia
  • Ivanio Jorge Fialho  Coronel de Intendência
  • Jeová Ferreira Rocha  Coronel do Quadro de Material Bélico
  • Johnson Bertoluci   Coronel de Engenharia
  • João Cunha Neto  Coronel de Infantaria
  • João Henrique Pereira Allemand Coronel de Comunicações
  • João Vicente Barboza  Coronel de Infantaria
  • Jorge Alberto Durgante Colpo  Coronel de Artilharia
  • Jorge Cosendey  Coronel de Engenharia
  • José Benedito Figueiredo  Coronel de Artilharia
  • José Carlos Abdo  Coronel de Engenharia
  • José Eurico Andrade Neves  Coronel de Cavalaria
  • José Rossi Morelli  Coronel de Engenharia
  • Josias Dutra Moura  Coronel de Intendência
  • Julio Joaquim da Costa Lino Dunham
  • Juarez Antônio da Silva  Coronel de Infantaria
  • Lincoln Ungaretti Branco  Coronel de Infantaria
  • Luiz Antônio Gonzaga  Coronel de Artilharia
  • Luiz Dionisio Aramis de Mattos Vieira  Coronel de Cavalaria
  • Manoel Francisco Nunes Gomes  Coronel de Infantaria
  • Márcio Visconti  Coronel de Cavalaria
  • Marco Antônio Cunha  Coronel de Infantaria
  • Marino Luiz da Rosa  Coronel de Comunicações
  • Nelson Gomes  Coronel de Engenharia
  • Moacir Klapouch  Coronel de Intendência
  • Nilton Nunes Ramos   Coronel de Infantaria
  • Nilton Pinto França  Coronel de Artilharia
  • Norberto Lopes da Cruz  Coronel de Infantaria
  • Osiris Hernandez de Barros  Coronel de Cavalaria
  • Pascoal Bernardino Rosa Vaz  Coronel de Cavalaria
  • Paulo Cesar Alves Schutt  Coronel de Infantaria
  • Paulo César Fonseca  Coronel de Infantaria
  • Paulo Goulart dos Santos  Coronel de Infantaria
  • Paulo Sérgio de Carvalho Alvarenga  Coronel do Quadro de Engenheiros Militares
  • Paulo Sérgio do Nascimento Silva  Coronel de Infantaria
  • Pedro Sérgio Chagas da Silva  Coronel do Quadro de Material Bélico
  • Pedro Paulo da Silva  Coronel de Infantaria
  • Renato César do Nascimento Santana  Coronel de Infantaria
  • Roberto Barbosa  Coronel de Infantaria
  • Ronald Wall Barbosa de Carvalho  Engenheiro e empresário
  • Rubens Vieira Melo  Coronel de Artilharia
  • Rui Antônio Siqueira Coronel de Infantaria
  • Sebastião Célio de Aquino Almeida Coronel de Intendência
  • Sérgio Afonso Alves Neto Coronel de Artilharia
  • Sérgio Antônio Leme Dias Advogado e professor
  • Siloir José Soccal  Coronel de Intendência
  • Téo Oliveira Borges  Coronel de Infantaria
  • Tércio Azambuja  Coronel de Cavalaria
  • Tiago Augusto Mendes de Melo  Coronel de Artilharia
  • Túlio Cherem  General de Exército
  • Vanildo Braga Vilela  Coronel de Engenharia
  • Vicente Wilson Moura Gaeta  Coronel de Intendência
  • Waldir Roberto Gomes Mattos  Coronel de Infantaria
  • Walter Paulo  General de Brigada
  • Willard Faria Familiar  Coronel de Infantaria
  • Zenilson Ferreira Alves  Coronel de Artilharia

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