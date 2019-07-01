Home
Estrela faz acordo para pagar indenização em brinquedos para escolas

Conforme o ajuste, formalizado na terça-feira, 25, a indústria doará 144 conjuntos de brinquedos educativos a 140 creches e escolas de nove municípios de Sergipe