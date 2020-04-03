Estado do Rio tem mais seis mortos e 82 novos casos de covid-19

Seis pessoas morreram de covid-19 e 82 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 3, pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 47 os mortos pela doença no Estado, onde há 1.074 casos confirmados.
Os mortos confirmados nesta sexta-feira são 5 moradores da capital (quatro homens, de 46, 62, 72 e 88 anos, e uma mulher de 61 anos) e uma moradora de Volta Redonda, de 67 anos, e um morador de São João de Meriti, de 44 anos.
Dos 47 mortos (28 homens e 19 mulheres), 36 moravam no Rio de Janeiro (14 mulheres e 22 homens) e os demais em Volta Redonda (1 homem e 1 mulher), Arraial do Cabo (1 mulher), Belford Roxo (1 homem), Miguel Pereira (1 mulher), Niterói (1 homem), Petrópolis (1 homem), Rio Bonito (1 mulher), Rio das Ostras (1 homem), São João de Meriti (1 homem) e São Gonçalo (1 mulher).
Os 1.074 casos confirmados estão distribuídos pela capital (867), Niterói (65), Volta Redonda (44), Petrópolis (13), Nova Iguaçu (11), São Gonçalo (10), Duque de Caxias (9), Itaboraí (6), Maricá (5), Magé (4), Barra Mansa (3), Belford Roxo (3), Rio das Ostras (3), São João de Meriti (3), Barra do Piraí (2), Itaguaí (2), Macaé (2), Queimados (2), Resende (2), Rio Bonito (2), Angra dos Reis (1), Araruama (1), Arraial do Cabo (1), Campos dos Goytacazes (1), Guapimirim (1), Iguaba Grande (1), Mangaratiba (1), Miguel Pereira (1), Nilópolis (1), Porciúncula (1), São Pedro da Aldeia (1), Seropédica (1), Teresópolis (1), Três Rios (1) e Valença (1). Um caso é de pessoa cuja moradia está em investigação.