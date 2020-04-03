Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estado do Rio tem mais seis mortos e 82 novos casos de covid-19
Coronavírus no Brasil

Estado do Rio tem mais seis mortos e 82 novos casos de covid-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agora são 47 os mortos pela doença no Estado, onde há 1.074 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 18:18

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 18:18

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
Seis pessoas morreram de covid-19 e 82 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 3, pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 47 os mortos pela doença no Estado, onde há 1.074 casos confirmados.
Os mortos confirmados nesta sexta-feira são 5 moradores da capital (quatro homens, de 46, 62, 72 e 88 anos, e uma mulher de 61 anos) e uma moradora de Volta Redonda, de 67 anos, e um morador de São João de Meriti, de 44 anos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Dos 47 mortos (28 homens e 19 mulheres), 36 moravam no Rio de Janeiro (14 mulheres e 22 homens) e os demais em Volta Redonda (1 homem e 1 mulher), Arraial do Cabo (1 mulher), Belford Roxo (1 homem), Miguel Pereira (1 mulher), Niterói (1 homem), Petrópolis (1 homem), Rio Bonito (1 mulher), Rio das Ostras (1 homem), São João de Meriti (1 homem) e São Gonçalo (1 mulher).
Os 1.074 casos confirmados estão distribuídos pela capital (867), Niterói (65), Volta Redonda (44), Petrópolis (13), Nova Iguaçu (11), São Gonçalo (10), Duque de Caxias (9), Itaboraí (6), Maricá (5), Magé (4), Barra Mansa (3), Belford Roxo (3), Rio das Ostras (3), São João de Meriti (3), Barra do Piraí (2), Itaguaí (2), Macaé (2), Queimados (2), Resende (2), Rio Bonito (2), Angra dos Reis (1), Araruama (1), Arraial do Cabo (1), Campos dos Goytacazes (1), Guapimirim (1), Iguaba Grande (1), Mangaratiba (1), Miguel Pereira (1), Nilópolis (1), Porciúncula (1), São Pedro da Aldeia (1), Seropédica (1), Teresópolis (1), Três Rios (1) e Valença (1). Um caso é de pessoa cuja moradia está em investigação.

Veja Também

O que a ciência diz sobre o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus

Homewear: opções confortáveis e estilosas para ficar em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados