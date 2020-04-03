Estado do Rio tem mais seis mortos e 82 novos casos de covid-19

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

Seis pessoas morreram de covid-19 e 82 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 3, pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 47 os mortos pela doença no Estado, onde há 1.074 casos confirmados.

Os mortos confirmados nesta sexta-feira são 5 moradores da capital (quatro homens, de 46, 62, 72 e 88 anos, e uma mulher de 61 anos) e uma moradora de Volta Redonda, de 67 anos, e um morador de São João de Meriti, de 44 anos.

Dos 47 mortos (28 homens e 19 mulheres), 36 moravam no Rio de Janeiro (14 mulheres e 22 homens) e os demais em Volta Redonda (1 homem e 1 mulher), Arraial do Cabo (1 mulher), Belford Roxo (1 homem), Miguel Pereira (1 mulher), Niterói (1 homem), Petrópolis (1 homem), Rio Bonito (1 mulher), Rio das Ostras (1 homem), São João de Meriti (1 homem) e São Gonçalo (1 mulher).