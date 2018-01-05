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Acadêmicos do Tucuruvi

Escola de samba perde quase todas as fantasias em incêndio

Defesa Civil apura causas de incêndio que destruiu atelier da escola de samba nesta quinta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 21:10

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 21:10

Chamas de alastraram rapidamente pelo galpão onde funcionava o atelier da escola de samba Crédito: Divulgação | Acadêmicos do Tucuruvi
Um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 90% das fantasias da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi para o carnaval deste ano. As chamas atingiram um galpão da escola na Rua Bartolomeu de Torales, no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, no final da madrugada desta quinta-feira, 4. O fogo foi combatido por nove equipes do Corpo de Bombeiros, que permaneceram na região até o início da manhã.
Alguns integrantes da escola estavam no atelier e conseguiram deixar o galpão em segurança, salvando poucas das duas mil fantasias que eram confeccionadas. Muitas máquinas de costura também foram destruídas. Ninguém ficou ferido. Os carros alegóricos da escola estavam armazenados em um galpão distante do local atingido.
Uma equipe da Defesa Civil Municipal realiza perícia no local do incêndio na tarde desta quinta, para avaliar as causas do início das chamas. Nenhuma suspeita foi antecipada até o momento.
A pouco mais de um mês do carnaval, a diretoria da Acadêmicos do Tucuruvi admitiu que será muito difícil refazer todo o material destruído pelo incêndio. A escola deve contar com doações e apoio da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Em publicação no Facebook, a Tucuruvi pediu força à comunidade e informou que o primeiro ensaio geral para o desfile, que estava previsto para hoje, foi cancelado.
A escola desfila no primeiro dia do grupo especial do carnaval paulistano, 9 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi. O samba-enredo deste ano, 'Uma noite do museu', homenageia museus e a história da arte.

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