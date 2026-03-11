Tenente-coronel é suspeito

Entenda o caso da PM Gisele morta em São Paulo e reviravolta na investigação

Caso começa como suspeita de suicídio, mas agora é investigado como homicídio. Marido de Gisele, tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto é o principal suspeito

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:07

Gisele Alves Santana, 32, soldado da Polícia Militar encontrada morta em São Paulo Crédito: Reprodução/Redes sociais

A morte da soldado PM Gisele Alves Santana, 32, dentro de sua casa no Brás, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, sofreu uma reviravolta nos últimos dias após a liberação do resultado do exame de corpo de delito pelo IML (Instituto Médico Legal), identificando lesões no pescoço e no rosto.

Seu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53, que chamou o resgate e a polícia no dia da ocorrência dizendo que a mulher havia atirado na cabeça, passou a ser o principal suspeito devido a várias circunstâncias tanto da cena do crime quanto das informações do relacionamento conturbado do casal.

Confira abaixo o que se sabe sobre o caso.

POR QUE O CASO PASSOU DE SUSPEITA DE SUICÍDIO A HOMICÍDIO?

Divergências apontadas ao longo das investigações levaram autoridades a reclassificar o caso como morte suspeita e depois como homicídio. A principal razão foi o relacionamento conturbado que Gisele e Geraldo mantinham, com relatos de comportamentos abusivos e violentos por parte do tenente-coronel, além das lesões encontradas no pescoço e no rosto da vítima.

Outro ponto que gera dúvidas é a hora exata do barulho do tiro que matou Gisele. Geraldo contou que teria entrado no banheiro para tomar banho por volta das 7h e ouvido o barulho um minuto depois. Em seguida, disse ter ligado para o resgate e chamado a Polícia Militar apenas às 7h57. No entanto, uma vizinha afirmou em depoimento ter ouvido o estampido às 7h28.

Além disso, um dos socorristas afirmou à polícia que achou estranho a arma estar encaixada na mão de Gisele, fato incomum em casos de suicídio.

Tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53, passou a ser o principal suspeito do crime Crédito: Reprodução

O QUE O PRIMEIRO PM A ENTRAR NA CENA DO CRIME ACHOU DA SITUAÇÃO?

Em depoimento, o policial informou que nos seus 12 anos de carreira já atendeu ocorrências semelhantes, mas estranhou esta em particular porque o local estava mais preservado que o de costume numa situação como essa. Ele também negou ter visto marcas de sangue nas roupas ou no corpo do tenente-coronel.

A POLÍCIA ENCONTROU O CARTUCHO DISPARADO DA ARMA QUE MATOU GISELE?

Não. De acordo com o inquérito, nenhum dos policiais, funcionários do condomínio ou o médico que atendeu a vítima encontraram o cartucho usado da arma que matou Gisele. Uma equipe da PM chegou a voltar ao local posteriormente, mas também não o encontrou. A pistola Glock calibre .40 utilizada foi entregue à polícia com 14 das 15 munições intactas (uma na câmara e 13 no carregador).

O QUE O LAUDO DO IML REVELOU SOBRE O CORPO DA PM GISELE?

O laudo encontrou lesões no pescoço e no rosto de Gisele com sinais de dedos e unhas ao redor delas. Além disso, não foram encontrados sinais típicos de defesa no corpo dela.

O QUE DEVE ACONTECER COM O TENENTE-CORONEL AGORA QUE É SUSPEITO?

A Polícia Civil deve pedir a prisão do tenente-coronel pelo suposto envolvimento na morte de sua mulher. A decisão será tomada em reunião nesta quarta-feira (11) com a Corregedoria da Polícia Militar, que está ajudando na investigação. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, os investigadores entendem que há elementos suficientes para ligar o tenente-coronel ao crime.

QUAL FOI A VERSÃO CONTADA PELO TENENTE-CORONEL?

Geraldo afirmou que estava no banho quando ouviu um disparo de arma de fogo. Ele disse ter entrado no banheiro por volta das 7h e ouvido o barulho cerca de um minuto depois, imaginando que poderia ser uma porta batendo. Segundo ele, encontrou Gisele caída no chão com sangramento intenso e uma pistola nas mãos.

COMO ELE REAGIU APÓS A MORTE DE GISELE?

Segundo depoimento de uma funcionária do condomínio, enquanto Neto falava ao telefone com alguém que chamava de "excelência", ele demonstrava nervosismo e parecia chorar, mas ela notou que "não caía nenhuma lágrima". O bombeiro que foi fazer o resgate afirmou que Geraldo não demonstrava desespero nem o viu chorando.

De acordo com um policial militar que atendeu a ocorrência, Geraldo se recusou a comparecer diretamente à delegacia no dia em que Gisele morreu e ficou a todo momento falando ao telefone celular. O policial disse que ele "falou que iria tomar um banho" porque "passaria muito tempo na Polícia Judiciária".

Informado que não poderia tomar banho, ele ficou apenas de bermuda e chinelo sentado no chão do corredor externo até a chegada do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ainda segundo o depoimento, ele entrou no apartamento, tomou banho e vestiu outra roupa. Em seguida, com autorização de superiores, foi levado ao Hospital das Clínicas, para onde Gisele foi transportada em estado gravíssimo por um helicóptero Águia da PM ela teve a morte confirmada às 12h04. Ele, porém, ficou todo o tempo no carro acompanhado por uma soldado do Naps (Núcleo de Atenção Psicossocial).

COMO ERA O RELACIONAMENTO ENTRE GISELE E GERALDO?

Namorados desde 2023 e casados em 2024, a relação se tornou complicada a partir do ano passado, segundo o próprio Geraldo, quando ele foi transferido para outro batalhão. O casal não dormia mais no mesmo quarto desde agosto. Na manhã em que Gisele morreu, ele afirmou ter dito a ela que o melhor seria a separação, pois o relacionamento não estaria funcionando.

O QUE A MÃE DE GISELE RELATOU SOBRE O COMPORTAMENTO DE GERALDO?

A mãe de Gisele declarou à polícia que Geraldo era uma pessoa "excessivamente violenta" e proibia a policial de "usar batom, salto alto e perfume". Ela também relatou que quando Gisele verbalizou intenção de se separar, Geraldo enviou um vídeo chorando e com a arma apontada para a própria cabeça, ameaçando se matar em caso de rompimento.

O QUE ACONTECEU COM O VÍDEO QUE GERALDO ENVIOU AMEAÇANDO SE MATAR?

Gisele encaminhou o vídeo a três familiares a mãe, o pai e o irmão mas deletou da conversa pouco depois ao mencionar uma possível reconciliação. O irmão, porém, salvou o vídeo antes que ele sumisse e apresentou a filmagem à Polícia Civil.

O QUE ACONTECEU NA SEXTA-FEIRA ANTERIOR À MORTE DE GISELE?

O pai de Gisele recebeu uma ligação da filha na sexta-feira (13 de fevereiro), em que ela chorava muito e pedia para que fossem buscá-la. Os pais foram ao apartamento e ela desceu com a filha de 7 anos, relatando estar cansada e dizendo que o marido havia gritado com ela por causa de espaço no varal para roupas.

POR QUE GISELE NÃO DEIXOU O APARTAMENTO NO SÁBADO COMO HAVIA PLANEJADO?

Ela havia decidido deixar o imóvel na manhã de sábado, mas disse aos pais depois que ela e o marido 'ainda conversavam'. Por esse motivo, acabou permanecendo no local. Ela morreu na quarta-feira seguinte, dia 18 de fevereiro.

COMO A FILHA DE GISELE ESTAVA ANTES DA MORTE?

Na terça-feira, véspera da morte de Gisele, a filha de 7 anos, que é de um relacionamento anterior da policial, dormiu na casa dos avós. Segundo eles, a criança chegou "muito abalada, chorando muito e pedindo para não voltar para a casa" devido às brigas do casal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta