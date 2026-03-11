Concurso 2982

Mega-Sena acumula e premiação pode chegar a R$ 65 milhões na quinta (12)

Houve 27 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 87.399,64. Outras 2.786 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.396,18.

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:25

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (10) o concurso 2982 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 56.904.436,56. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 65 milhões no sorteio de quinta (12).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

