Engenheiro é encontrado morto a tiros dentro de carro em SP

Uma das principais linhas de investigação apura se o engenheiro foi vítima do chamado "golpe do amor", quando a pessoa é atraída por meio de aplicativos de encontros

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:33

Engenheiro de 40 anos encontrado baleado dentro do carro na zona leste de São Paulo.
Engenheiro de 40 anos encontrado baleado dentro do carro na zona leste de São Paulo. - Imagem: Reprodução/TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Um engenheiro mecânico de 40 anos foi encontrado morto a tiros dentro do próprio carro na noite de quarta-feira, 7, na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o veículo e a vítima Felipe Afonso Araújo estavam na Rua Francisco Saracini. Ele já foi localizado morto dentro do carro, no banco do motorista.

Apesar de pertences do homem, como o celular, estarem no veículo, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os objetos foram encaminhados à perícia.

Segundo informações preliminares, uma das principais linhas de investigação apura se o engenheiro foi vítima do chamado "golpe do amor", quando a pessoa é atraída por meio de aplicativos de encontros. Nenhum suspeito havia sido identificado ou preso até a publicação desta reportagem.

