Em vídeo com pastores, Bolsonaro pede votos para ter bancada alinhada

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, fez uma transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira (4) ao lado de dois pastores, Silas Malafaia e Cláudio Duarte, e pediu votos para que tenha uma bancada alinhada na Câmara e no Senado. Após receber elogios dos pastores, o presidenciável destacou a importância da bancada evangélica no Congresso, destacando como um exemplo de atuação o caso do kit homofobia, quando a mobilização dos parlamentares fez o governo alterar a programação de alguns materiais didáticos durante a gestão de Fernando Haddad (PT) na pasta.

- Não basta ter um presidente que em grande parte você se identifique com ele; você precisa de gente na Câmara e no Senado - disse Bolsonaro, destacando vários apoiadores pelos estados.

Malafaia sugeriu voto em Mendonça Filho (DEM-PE), que foi ministro do governo Michel Temer e disputa uma vaga ao Senado. Bolsonaro referendou o apoio.

- Endosso o Silas Malafaia. Quem sou eu pra discordar dele? - disse o candidato.

Malafaia destacou o apoio que Bolsonaro vem recebendo de bancadas temáticas e afirmou ser possível governar sem apoio formal de partidos.

- Só as bancadas ruralistas, segurança e evangélica, e se somar a católica, é maioria absolutíssima. O povo não é tolo, nem político também - afirmou Malafaia.

Claudio Duarte destacou seu apoio a Bolsonaro e afirmou que o combate à legalização do aborto é um dos motivos. Disse que a população brasileira está "desqualificando a esquerda".

Quase no final da transmissão, o candidato do PSL pediu que seus apoiadores busquem mais votos, e brincou que eles poderão fazer um churrasco no dia 28 de outubro, data reservada para o segundo turno.

- Vamos nessa reta final nos empenhar. Se cada um de vocês, que têm convicção, que vão votar em mim, me arranjar mais "meio voto", a gente liquida essa fatura no primeiro turno e no final do mês, que seria dia 28, o pessoal vai pra praia, fazer um churrasco, não vai votar não - afirmou Bolsonaro.