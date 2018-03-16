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Homenagem

Em homenagem à Marielle Franco, PSOL prepara ato no Buraco do Lume

Partido pretende ocupar local toda sexta-feira, enquanto perdurarem as investigações sobre a execução da vereadora

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:17
Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene em memória e solidariedade à vereadora Marielle Franco, e ao motorista Anderson Gomes, assassinados na noite de quarta-feira (14) no centro do Rio de Janeiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), executada na noite da última quarta-feira, o PSOL prepara um ato nesta sexta-feira no Buraco do Lume, no Centro do Rio, próximo ao Largo da Carioca. Reduto tradicional do partido, o local era frequentado por Marielle às sextas-feiras. E será palco de cobranças da legenda, também às sextas, enquanto perdurarem as investigações. A previsão é de que a ação ocorra de 12h30 às 14h.
 Vai ser um ato de memória, de cobrança. Vão ter adereços. Será uma coisa gestual, bonita. Vamos fazer toda semana, enquanto estivermos em estado de investigação  contou o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).
 

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