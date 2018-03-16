Em homenagem à Marielle Franco, PSOL prepara ato no Buraco do Lume

Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene em memória e solidariedade à vereadora Marielle Franco, e ao motorista Anderson Gomes, assassinados na noite de quarta-feira (14) no centro do Rio de Janeiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), executada na noite da última quarta-feira, o PSOL prepara um ato nesta sexta-feira no Buraco do Lume, no Centro do Rio, próximo ao Largo da Carioca. Reduto tradicional do partido, o local era frequentado por Marielle às sextas-feiras. E será palco de cobranças da legenda, também às sextas, enquanto perdurarem as investigações. A previsão é de que a ação ocorra de 12h30 às 14h.