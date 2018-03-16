Em homenagem à Marielle Franco, PSOL prepara ato no Buraco do Lume

Em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), executada na noite da última quarta-feira, o PSOL prepara um ato nesta sexta-feira no Buraco do Lume, no Centro do Rio, próximo ao Largo da Carioca. Reduto tradicional do partido, o local era frequentado por Marielle às sextas-feiras. E será palco de cobranças da legenda, também às sextas, enquanto perdurarem as investigações. A previsão é de que a ação ocorra de 12h30 às 14h.
Vai ser um ato de memória, de cobrança. Vão ter adereços. Será uma coisa gestual, bonita. Vamos fazer toda semana, enquanto estivermos em estado de investigação contou o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).