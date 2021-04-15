Eduardo Paes está com Covid-19 pela segunda vez

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), contraiu pela segunda vez a Covid-19. Crédito: Folhapress

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), contraiu pela segunda vez a Covid-19, afirmou nesta quinta-feira (15) sua assessoria de imprensa.



De acordo com o município, Paes acordou nesta quinta-feira (15) com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido. A assessoria do prefeito afirmou que ele ficará em isolamento, sem divulgação do prazo de quarentena.

Paes já havia apresentado resultado positivo para a presença do coronavírus em maio de 2020. Ele ficou assintomático na ocasião. Estudos apontam a possibilidade de reinfecção pelo vírus, principalmente com o surgimento de novas variantes.

"Estou superbem. Os sintomas são dessa sensação de estado gripal. Estou me cuidando em casa, atento à cidade, online, conversando com os secretários por vídeo. Vai dar tudo certo", disse Paes.

O prefeito vem há duas semanas flexibilizando as restrições de circulação na cidade. O município ficou por duas semanas com todos os serviços não essenciais fechados-aos poucos, eles vêm sendo reabertos.

A prefeitura justifica a flexibilização com base numa queda nos atendimentos de casos de síndromes gripais nas unidades básicas de saúde, considerado pela gestão o indicador mais ágil para apontar a tendência das infecções pelo novo coronavírus na cidade.

Atualmente, bares e restaurantes podem ficar abertos até as 21h. A prefeitura também autorizou a prática de esportes coletivos em áreas abertas de clubes, bem como a reabertura de museus, teatros, cinemas entre outras atividades. Continua proibida a permanência nas praias da cidade.

Reportagem da TV Globo mostrou, contudo, situação crítica em hospitais da cidade, onde pacientes estão sendo intubados sem a sedação adequada, por falta de medicação para este fim. Algumas pessoas foram amarradas para evitar reação ao procedimento, considerado invasivo.