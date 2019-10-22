Home
Eduardo Bolsonaro nomeia novos vice-líderes na Câmara

O atual líder da bancada do PSL, Eduardo Bolsonaro foi confirmado no cargo na manhã de segunda após receber o apoio de parlamentares

Camila Turtelli

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 11:30

 - Atualizado há 6 anos

Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O atual líder da bancada do PSL na Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), nomeou na manhã desta terça-feira (22), seus novos vice-líderes, todos parlamentares da ala "bolsonarista", ou seja, ligados ao presidente Jair Bolsonaro - e todos notificados nesta segunda-feira (21) sobre o processo de suspensão pelo PSL. Eles deveriam comparecer à reunião do partido e têm a partir desta terça um prazo de cinco dias para apresentar defesa.

O primeiro vice-líder é Filipe Barros (PSL-PR). Os outros são Sanderson (RS), Carla Zambelli (SP), General Girão (CE), Márcio Labre (RJ), Alê Silva (MG), Daniel Silveira (RJ), Chris Tonietto (RJ), Junio Amaral (MG), Bibo Nunes (RS), Bia Kicis (DF), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (RJ) e Luiz Ovando (MS).

Na segunda-feira, em seu primeiro ato como novo líder do PSL na Câmara, Eduardo determinou o desligamento de todos os vice-líderes do partido na Casa. Eduardo foi confirmado no cargo na manhã de segunda após receber o apoio de 28 dos 53 parlamentares da legenda - a lista original tinha 29 nomes, mas um não foi aceito pela Secretaria Geral da Mesa.

