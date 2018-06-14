Edir Macedo quer lançar cunhado para vaga no Senado

Edir Macedo Crédito: Divulgação

Sem a garantia de reeleição ao Senado do bispo Eduardo Lopes (PRB-RJ), a Igreja Universal do Reino de Deus vai recorrer a um plano B para não perder a vaga antes ocupada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB). Líder religioso da igreja, o bispo Edir Macedo lançará a candidatura a senador de seu cunhado, o empresário José Luiz Rangel, irmão de sua mulher, Ester, pelo PRTB. Evangélico atuante na Igreja Nova Vida, Rangel seria a garantia de votos de fiéis tanto da Universal  sob as bençãos e indicação de Macedo  quanto de outras denominações tradicionais e neopentecostais.

Também pesou na decisão de bispo Macedo de lançar a candidatura de seu cunhado a dificuldade enfrentada por nomes da igreja para conquistar votos em outras denominações evangélicas, o que não aconteceu com Crivella  a carreira de cantor gospel do prefeito do Rio, sobrinho de Macedo, ajudou em suas eleições.

 Além de ser a indicação do bispo Macedo, isso já o credencia, Rangel tem boa aceitação em outras igrejas como a Assembleia de Deus. Por ser empresário cristão, e não um bispo da Universal, e estar na Nova Vida, ele consegue quebrar a barreira  afirma um dos líderes religiosos da igreja.  A Universal não tem meio-termo, ou você gosta, ou você não gosta. Isso na política atrapalha um pouco. Além disso, o principal cabo eleitoral do Eduardo Lopes é o Marcelo Crivella. Muitos eleitores não entenderam o jeito de governar do prefeito e criticam sua administração  acrescenta.





PRTB: CANTOR GOSPEL E ATOR NA DISPUTA

Rangel vai se somar, como nome mais forte, a uma lista de pré-candidatos ao Senado do PRTB. O partido também estuda as candidaturas do cantor gospel Mattos Nascimento, do ator Mário Gomes  também cotado para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj)  e de um militar da ativa (a ser escolhido).

 Nós temos alguns pré-candidatos e estamos avaliando o potencial deles para nossa pré-convenção, que ocorrerá no dia 30. Rangel é um dos postulantes  diz Jimmy Pereira, presidente regional do PRTB.  Possivelmente o partido lançará um pré-candidato para compor a coligação com outro partido na segunda vaga.

O PSL, que lançará o deputado estadual Flávio Bolsonaro ao Senado, abriu conversa com o PRTB. Com discurso conservador e em defesa da família, Flávio é filho do presidenciável Jair Bolsonaro e tem boa aceitação entre os evangélicos. O deputado tem feito campanha em igrejas tradicionais e neopentecostais, o que reforçaria o nome de Rangel como segundo voto.