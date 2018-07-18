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Norte-Americana

Dólar fecha abaixo de R$ 3,85 e Bovespa sobe pelo quarto dia seguido

Notícias favoráveis da economia norte-americana com indicações de que a taxa de juros do Federal Reserve (FED), Banco Central dos Estados Unidos, não subirão como o esperado

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 21:31
Dólar Crédito: Bearfotos/Freepik
Notícias favoráveis da economia norte-americana com indicações de que a taxa de juros do Federal Reserve (FED), Banco Central dos Estados Unidos, não subirão como o esperado, colaboraram para queda de 0,49% do dólar comercial, cotado hoje (17) a R$ 3,8460 para venda.
O cenário externa otimista também repercutiu no fechamento do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O índice B3 (principal da Bovespa) fechou em alta de 1,93%, com 78.130 pontos, representando o maior nas últimas seis semanas e o quarto pregão seguido de valorização.
>Alta do dólar encarece matéria-prima e pressiona indústria
As ações das grandes empresas seguiram a mesma tendência, com Petrobras (+2,29%), Itau (+1,96%) e Vale (+1,40%).

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