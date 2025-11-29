Home
DJ de 70 anos desaparece e carro é encontrado em frente a igreja em SP

A polícia informou que diligências seguem em andamento para localizar o homem e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:51

DJ desaparece no litoral de SP e carro é encontrado em frente à igreja
DJ desaparece no litoral de SP e carro é encontrado em frente à igreja Crédito: Montagem | Redes sociais

Luis Carlos Torres, 70, conhecido como DJ Luis Papel, está desaparecido desde segunda-feira (24). Ele se apresentaria na sexta-feira (28) em um evento na Ilha Porchat, em São Vicente, litoral paulista, mas não compareceu. O carro do idoso foi encontrado destrancado em frente a uma igreja na mesma cidade.

O DJ teria saído de carro na madrugada de segunda-feira (24). Segundo Letícia Torres, de 48 anos, filha do DJ, a namorada do pai acordou na manhã de segunda e percebeu que Luis já não estava em casa. Ao procurar a portaria do prédio, ela afirma ter visto nas câmeras de segurança o momento em que Luis deixou a garagem do condomínio por volta das 2h30.

A família só foi avisada no dia seguinte. Letícia afirma que a namorada telefonou para o filho de Luis — irmão dela, que mora no interior de São Paulo — para comunicar o desaparecimento. O telefone do pai, segundo a filha, continua chamando. "Ele recebe a mensagem. Eu ligo e ele rejeita a ligação. Não sei se é ele ou outra pessoa", disse Letícia Torres, filha do DJ Luis Papel.

 Segundo Letícia, o local onde o pai se apresentaria nessa sexta (28) recebeu uma ligação supostamente do pai dela para confirmar o evento. "Falaram que ele parecia muito confuso porque ele perguntou se domingo estava confirmado, mas o dono disse que o evento não era domingo, era na sexta. Não sei se era o meu pai ou se era alguém que estava com ele", conta a filha.

A polícia localizou o automóvel destrancado em via pública. O caso é investigado no 1º Distrito Policial de São Vicente. A polícia informou que diligências seguem em andamento para localizar o homem e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

"Meu pai é um homem muito sério, responsável. Trabalhou em vários lugares da Baixada Santista e muita gente conhece ele. Ele é um homem sério, não é de fugir, não bebe, não tem envolvimento com drogas e nem toma nenhum tipo de remédio controlado. Preciso que a polícia fale comigo e vou fazer de tudo para encontrá-lo", disse Letícia Torres, filha do DJ Luis Papel.

