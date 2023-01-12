Dino anuncia que réplica da Constituição roubada no STF foi recuperada

"Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá", escreveu Dino no anúncio, publicado em suas redes sociais.

A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada.



Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá. pic.twitter.com/qH5Pwr1Y0N — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 12, 2023

Conforme uma apuração do UOL Confere, a versão da Constituição Cidadã de 1988 que foi roubada por bolsonaristas no último domingo (8) não é original, mas sim uma réplica.

A versão original da carta magna está guardada em um museu da Suprema Corte. Uma outra versão original da Constituição está no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.