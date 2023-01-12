Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dino anuncia que réplica da Constituição roubada no STF foi recuperada
Ataque em Brasília

Dino anuncia que réplica da Constituição roubada no STF foi recuperada

Imagens que viralizaram após o quebra-quebra em Brasília mostram homem envolto em uma bandeira do Brasil exibindo exemplar que estava na sede do STF
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2023 às 17:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 17:41

SÃO PAULO, SP - Quatro dias após os ataques à sede do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, o ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) anunciou que o exemplar da Constituição roubado pelos terroristas no STF foi apreendido e recuperado.
"Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá", escreveu Dino no anúncio, publicado em suas redes sociais.
Conforme uma apuração do UOL Confere, a versão da Constituição Cidadã de 1988 que foi roubada por bolsonaristas no último domingo (8) não é original, mas sim uma réplica.
A versão original da carta magna está guardada em um museu da Suprema Corte. Uma outra versão original da Constituição está no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.
Nas imagens que viralizaram após o quebra–quebra em Brasília, um homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição, que estava na sede do STF. O bolsonarista aparece segurando o livro em cima da escultura "A Justiça" do artista mineiro Alfredo Ceschiatti. A obra foi pichada com a frase "perdeu, mané".

LEIA MAIS 

PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição

AGU pede bloqueio de bens de 59 suspeitos de financiar atos golpistas

AGU pede bloqueio de bens de empresa do ES suspeita de financiar ato golpista

MPES recebe mais de 100 denúncias sobre ação de golpistas em  Brasília

Após atos antidemocráticos, MPES cria gabinete permanente de crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Constituicao Flavio Dino Bolsonaristas Agências Núcleo Golpistas Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados