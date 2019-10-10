"Saidinha"

Dias das Crianças: Elize Matsunaga, Suzane e Anna Jatobá deixam prisão

As três estão presas no presídio de Tremembé, em São Paulo, e saíram na manhã desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 19:03 - Atualizado há 6 anos

Elize Matsunaga, presa e condenada por matar e esquartejar o marinho em 2012 Crédito: GloboNews/Reprodução

Elize Matsunaga, presa e condenada a 16 anos e três meses por matar e esquartejar o marido - Marcos Kitano Matsunaga - em 2012 , deixou a prisão pela primeira vez após sete anos. Ela foi beneficiada com a "saidinha" do Dias Crianças e deve retornar ao presídio de Tremembé, em São Paulo, no dia 16 de outubro, conforme publicou o portal G1.

Nesse período, Elize deve ficar na casa da família em Chopinzinho, no Paraná. Entretanto, não poderá ver a filha. A guarda da menina segue com os avós paternos, que entraram na Justiça por destituição do poder familiar e mudança de nome da criança.

Também foram beneficiadas Suzane von Richthofen e a madrasta de Isabela Nardoni, Anna Carolina Jatobá. As duas deixaram o presídio por volta das 8h.

Suzane - condenada a 39 anos pela morte dos pais - encontrou uma mulher que a esperava no lado de fora e saiu em um carro branco. Já Anna Carolina - condenada a 26 anos pela morte da enteada - teve o rosto encoberto por outra mulher e entrou em um veículo com placas de São Paulo.

