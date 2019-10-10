Home
>
Brasil
>
Dias das Crianças: Elize Matsunaga, Suzane e Anna Jatobá deixam prisão

Dias das Crianças: Elize Matsunaga, Suzane e Anna Jatobá deixam prisão

As três estão presas no presídio de Tremembé, em São Paulo, e saíram na manhã desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 19:03

 - Atualizado há 6 anos

Elize Matsunaga, presa e condenada por matar e esquartejar o marinho em 2012 Crédito: GloboNews/Reprodução

Elize Matsunaga, presa e condenada a 16 anos e três meses por matar e esquartejar o marido - Marcos Kitano Matsunaga - em 2012 , deixou a prisão pela primeira vez após sete anos. Ela foi beneficiada com a "saidinha" do Dias Crianças e deve retornar ao presídio de Tremembé, em São Paulo, no dia 16 de outubro, conforme publicou o portal G1.

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

Nesse período, Elize deve ficar na casa da família em Chopinzinho, no Paraná. Entretanto, não poderá ver a filha. A guarda da menina segue com os avós paternos, que entraram na Justiça por destituição do poder familiar e mudança de nome da criança.

Também foram beneficiadas Suzane von Richthofen e a madrasta de Isabela NardoniAnna Carolina Jatobá. As duas deixaram o presídio por volta das 8h.

> Carla Diaz será Suzane von Richthofen em filme

Suzane - condenada a 39 anos pela morte dos pais - encontrou uma mulher que a esperava no lado de fora e saiu em um carro branco. Já Anna Carolina - condenada a 26 anos pela morte da enteada - teve o rosto encoberto por outra mulher e entrou em um veículo com placas de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

são paulo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais