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Convenção

'Devemos fechar com Rose', diz dirigente do MDB

A partir do fim da convenção, a Executiva terá prazo de 24 horas para enviar ao TRE o documento com as decisões tomadas

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 14:33
A convenção acontece na manhã deste sábado (4) Crédito: Patrícia Scalzer
O secretário-geral do MDB no Espírito Santo, Chico Donato (número 2 na hierarquia do partido), afirma que a direção da sigla tende a referendar o apoio à candidatura da senadora Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado. A declaração foi dada no início da convenção do MDB, em um hotel da Praia do Canto, na manhã deste sábado (4).
De acordo com Donato, assim como muitos partidos, o MDB vai decidir, na ata da convenção, que todas as definições relativas a alianças eleitorais serão delegadas à Executiva Estadual. A partir do fim da convenção, a Executiva terá prazo de 24 horas para enviar ao TRE o documento com as decisões tomadas.
O dirigente afirma que a possibilidade mais forte é a de confirmação oficial do ingresso do MDB na coligação de Rose, pois, com o grupo da senadora, "as conversas estão mais adiantadas".
Na última terça-feira (31), o presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, assinou uma carta de apoio a Rose, ao lado dos dirigentes de outros sete partidos.
Dois dias depois, Lelo participou da convenção do Podemos, em Cariacica, subiu ao palanque e deu declaração pública de apoio à senadora.
DECISÃO EM ABERTO 
O líder do MDB no Espírito Santo, Lelo Coimbra, chegou à Comissão Partidária da legenda na manhã deste sábado (4) e deixou em aberto a possibilidade de apoiar a candidata ao Governo do Estado Rose de Freitas.
No entanto, Lelo não deu maiores declarações e deixou claro que a decisão será tomada em até 24 horas. O partido pode decidir apoiar a candidata ou lançar um novo nome para candidatura.
 

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