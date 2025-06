Da oposição

Deputado youtuber quer barrar contratação de influenciadores no governo

O bolsonarista Gustavo Gayer apresentou projeto para proibir que artistas, atletas, entre outras personalidades, sejam contratados para propagandas governamentais

"Trata-se, em muitos casos, de marketing político travestido de campanha institucional, que visa gerar popularidade para agentes públicos, criando vantagens indevidas e potencial desequilíbrio no processo democrático, sobretudo em períodos pré-eleitorais", escreveu ele na justificativa do projeto.>

No texto, o deputado também afirmou que, nos últimos anos, governos de "todas as esferas", sem citar nomes, recorreram à popularidade de influenciadores para promover ações institucionais utilizando verbas milionárias.>

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), apoiado por Gayer, a contratação de apresentadores e influenciadores pela gestão, entre 2019 e 2021, ultrapassou os R$ 4,3 milhões (cerca de R$ 5,3 milhões, hoje, na correção pela inflação). Muitos dos contratos foram investigados pela CPI da Covid, já que algumas das personalidades foram contratadas para propagandas em prol do tratamento precoce contra o vírus, cuja eficácia não foi cientificamente comprovada. O próprio Gayer esteve na mira da CPI por ter faturado com seu canal no YouTube enquanto promovia desinformação a respeito da pandemia.>

A proposta do deputado, no entanto, foi apresentada a pouco mais de um ano das eleições de 2026, na qual Lula planeja se reeleger, e em meio ao pior patamar de rejeição ao petista, segundo o último Datafolha .>

No entorno de Lula, em especial na ala mais próxima ao ministro Sidônio Palmeira, que comanda a Secom (Secretaria de Comunicação), há quem defenda maior aproximação do petista com influenciadores para tentar melhorar a imagem do presidente, já que Lula é avesso à ideia de produzir conteúdo para as redes sociais.>