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Coordenador da Lava Jato

Deltan Dallagnol divulga curso de escola de renovação política no Twitter

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba divulgou em seu Twitter um curso do RenovaBR, escola de renovação política apoiada por empresários e personalidades como Luciano Huck

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 07:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 07:18
Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato Crédito: Ricardo Medeiros
O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, divulgou em seu Twitter um curso do RenovaBR, escola de renovação política apoiada por empresários e personalidades como Luciano Huck. A postagem entrou nos trending topics do Twitter nesta quarta-feira (15).
"Todos queremos candidatos e equipes preparadas para fazer leis e administrar o país. O curso do RenovaBR hoje é referência na preparação de futuros candidatos. Independentemente de posição política, é uma questão de cidadania", escreveu Dallagnol.

O QUE É O RENOVABR

O RenovaBR se denomina a "a maior escola de democracia do Brasil". Foi fundado em 2017 em São Paulo com a missão de "preparar gente comprometida e realizadora para entrar na política". A organização afirma que promove a convivência de diferentes visões ideológicas e é uma "escola suprapartidária".
Segundo seu site, é uma organização sem fins lucrativos mantida por doações de pessoas físicas e entidades filantrópicas, e que não aceita doações de empresas.
Em 2018, o RenovaBR contribuiu para eleger 17 parlamentares em todo o país, 10 deles no Congresso Nacional. Entre eles estão Tabata Amaral (PDT-SP), sexta mais votada do Estado; Joênia Wapichana (Rede-RR), primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados; e Felipe Rigoni (PSB-ES), primeiro deputado federal cego do Brasil.

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