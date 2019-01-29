Home
Defensoria permanece em Brumadinho para dar apoio jurídico a atingidos

A ruptura de barragem de rejeitos da companhia mineradora Vale causou perda de 125 hectares de florestas e poderá atingir o ecossistema do Rio São Francisco