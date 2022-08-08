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Folha de São Paulo

Debate mostra ginástica de Haddad para criticar PSDB e não Alckmin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro debate na TV, na noite de domingo (7), mostrou a ginástica que Fernando Haddad (PT) terá de fazer para criticar as gestões tucanas e...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:32

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:32

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro debate na TV, na noite de domingo (7), mostrou a ginástica que Fernando Haddad (PT) terá de fazer para criticar as gestões tucanas em São Paulo tendo como neoaliado Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula para presidente.
Haddad criticou o atraso na linha 17 do metrô, lembrando que deveria ter sido entregue em 2014. Na época, o governador era justamente Alckmin.
Em outro momento, o petista disse que atrasou a entrega de um hospital a pedido do então tucano, por causa de uma estação do metrô. "O metrô não chegou, mas o hospital está lá", disse Haddad.
Haddad também ironizou o fato de governos do PSDB, partido que controla o estado desde 1995, terem entregue obras. "Em 28 anos é impossível não fazer algo", disse.

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