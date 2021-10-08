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Após "apagão"

De novo? Usuários relatam problemas no Instagram, WhatsApp e Facebook

O portal Downdetector, que concentra queixas de usuários de serviços, já registra picos de notificações sobre os aplicativos nesta sexta-feira (8)

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:44

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 out 2021 às 16:44
Instagram, app, aplicativo
Instagram apresenta nova instabilidade nesta sexta-feira (8) Crédito: Pixabay/Digitalpfade
Quatro dias depois do grande "caladão", em que WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar por pelo menos seis horas, nesta sexta-feira (8) o Instagram apresenta uma nova instabilidade. Site que concentra queixas de usuários também registra reclamações relacionadas aos outros dois serviços.
Usuários postaram no Twitter sobre o problema. O Portal Downdetector, que reúne reclamações dos usuários de serviços, já registra picos de notificações sobre o aplicativo, que apresenta um erro ao usuário tentar recarregar a página. Há, ainda, relatos de que não é possível postar no feed ou nos stories. Às 15h58, o site já havia recebido cerca de 1.200 notificações. 
Portal mostra novas notificações de instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (8)
Portal mostra novas notificações de instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (8) Crédito: Downdetector
Apesar de as reclamações no Twitter concentrarem falhas no Instagram, o Downdetector também contém relatos de usuários do Facebook e WhatsApp com problemas na tarde desta sexta-feira (8). Às 16h16, o portal já havia recebido mais de 70 notificações sobre o WhatsApp e de 55 relacionadas ao Facebook. Veja abaixo:
Portal também registra instabilidade no Facebook nesta sexta-feira (8)
Portal também registra instabilidade no Facebook nesta sexta-feira (8) Crédito: Downdetector
Problemas no Whatsapp também foram reportados ao Downdetector
Problemas no Whatsapp também foram reportados ao Downdetector Crédito: Downdetector

EMPRESAS SE POSICIONAM

No Twitter, o Facebook e o Instagram reconheceram a instabilidade e tuitaram sobre o assunto. O Whatsapp ainda não se posicionou. Veja abaixo:
Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.
Às 18h11, o Facebook informou que o funcionamento da rede social foi normalizada. "Nossas sinceras desculpas a todos que não conseguiram acessar nossos produtos nas últimas horas. A questão está resolvida e tudo já voltou a funcionar normalmente", afirmou um porta-voz.
Tradução: Sabemos que alguns de vocês podem estar tendo problemas para usar o Instagram agora. Lamentamos e estamos trabalhando o mais rápido possível para corrigi-lo.

RECLAMAÇÕES (E MEMES) NO TWITTER

Atualização

08/10/2021 - 7:30
O Facebook informou que o problema foi normalizado. O texto foi atualizado.

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