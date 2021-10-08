De novo? Usuários relatam problemas no Instagram, WhatsApp e Facebook

Instagram apresenta nova instabilidade nesta sexta-feira (8) Crédito: Pixabay/Digitalpfade

Quatro dias depois do grande "caladão", em que WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar por pelo menos seis horas, nesta sexta-feira (8) o Instagram apresenta uma nova instabilidade. Site que concentra queixas de usuários também registra reclamações relacionadas aos outros dois serviços.

Usuários postaram no Twitter sobre o problema. O Portal Downdetector, que reúne reclamações dos usuários de serviços, já registra picos de notificações sobre o aplicativo, que apresenta um erro ao usuário tentar recarregar a página. Há, ainda, relatos de que não é possível postar no feed ou nos stories. Às 15h58, o site já havia recebido cerca de 1.200 notificações.

Portal mostra novas notificações de instabilidade no Instagram nesta sexta-feira (8) Crédito: Downdetector

Apesar de as reclamações no Twitter concentrarem falhas no Instagram, o Downdetector também contém relatos de usuários do Facebook e WhatsApp com problemas na tarde desta sexta-feira (8). Às 16h16, o portal já havia recebido mais de 70 notificações sobre o WhatsApp e de 55 relacionadas ao Facebook. Veja abaixo:

Portal também registra instabilidade no Facebook nesta sexta-feira (8) Crédito: Downdetector

Problemas no Whatsapp também foram reportados ao Downdetector Crédito: Downdetector

EMPRESAS SE POSICIONAM

No Twitter, o Facebook e o Instagram reconheceram a instabilidade e tuitaram sobre o assunto. O Whatsapp ainda não se posicionou. Veja abaixo:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

Às 18h11, o Facebook informou que o funcionamento da rede social foi normalizada. "Nossas sinceras desculpas a todos que não conseguiram acessar nossos produtos nas últimas horas. A questão está resolvida e tudo já voltou a funcionar normalmente", afirmou um porta-voz.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (?). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021

Tradução: Sabemos que alguns de vocês podem estar tendo problemas para usar o Instagram agora. Lamentamos e estamos trabalhando o mais rápido possível para corrigi-lo.

RECLAMAÇÕES (E MEMES) NO TWITTER

Esse Instagram tá de abuso nannn, reinicei meu telefone umas 500 vezes pra descobrir que a plataforma caiu de novo. pic.twitter.com/Su2z0qMnia — Tailon Morais (@TailonMorais) October 8, 2021

O Instagram caiu de novo e eu só fico sabendo direito quando entro no Twitter pq sempre acho que é mimha Internet!!! pic.twitter.com/SgcNdINkaI — εℓℓყ⁷; ʙʏ ᴋᴛʜ ? (@arttbts) October 8, 2021

O Instagram caiu de novo? pic.twitter.com/Q22GXdqZLv — Luiza Hess (@hessluiza_) October 8, 2021