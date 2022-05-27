Cresce número de cidades e escolas que voltaram a recomendar o uso de máscaras

São Bernardo do Campo (SP) e Diante do avanço dos casos de síndrome respiratória no País, prefeituras estão voltando a recomendar o uso de máscaras de proteção, principalmente em ambientes fechados. Municípios como Curitiba (PR) Betim (MG) adotaram medidas nesse sentido nos últimos dias. A capital paulista mantém a não obrigatoriedade do uso, mas colégios particulares têm indicado novamente a utilização da proteção.

Prefeituras de várias cidades do Brasil voltaram a recomendar o uso de máscaras em escolas. Crédito: Agência Brasil

A prefeitura de Curitiba voltou a recomendar na última sexta-feira, 20, o uso de máscaras para locais fechados ou ambientes abertos com aglomeração de pessoas. “O aumento das doenças respiratórias, que é comum nessa época do ano, associado à covid, soou o alerta para nós”, explicou ao Estadão a secretária de capital paranaense, Beatriz Battistella.

No começo de abril, a prefeitura de Curitiba identificou alta no número de pessoas com problemas respiratórios na cidade, especialmente crianças, quando os números foram comparados à média de outros anos pré-pandemia. “Começou a aumentar o fluxo de pessoas procurando os serviços de saúde”, disse a secretária. A cidade, então, mudou o protocolo de atendimento.

As unidades básicas de saúde (UBS) passaram a atender casos de gravidade média na atenção primária e as unidades de pronto-atendimento (UPA) começaram a atender casos de gravidade maior, inclusive fazendo internações. Após o avanço da covid na cidade, a média diária de casos está próxima de 1,6 mil, alta de 86% na comparação com duas semanas atrás. “Se essa curva continuar no processo de evolução, a gente talvez tenha de tornar obrigatório o uso das máscaras nos ambientes internos e também nos externos.”

Diante do cenário atual, a prefeitura de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo , informou ter intensificado, nos últimos dias, uma campanha nas redes sociais e em espaços de saúde com o objetivo de informar a necessidade do uso do acessório de proteção em locais fechados ou com grande fluxo de pessoas. A pasta acrescentou que “já recomendava e continua recomendando o uso das máscaras em ambientes fechados, incluindo escolas, como forma de prevenção da covid e outras doenças respiratórias".

A prefeitura de Santo André (SP) iniciou nesta terça-feira, 24, a distribuição de máscaras de proteção para alunos e funcionários de escolas públicas do município. “Neste momento, orientamos o uso de máscaras nas escolas e também para aqueles que apresentem sintomas gripais. Por isso, estamos distribuindo máscaras", explicou o prefeito Paulo Serra (PSDB) em nota publicada no site.

Por meio das redes sociais, a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) comunicou à população no último dia 20 que, “devido ao aumento de casos de covid-19, o uso de máscaras volta a ser recomendado a toda população em espaços públicos”. Conforme a pasta, a iniciativa seguiu orientação do Comitê de Combate ao Coronavírus do município e tem caráter preventivo, diante da projeção de nova alta de casos nos próximos dias.