Covid-19: ES registra 14.406 mortes e 1.051.934 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza 14.406 mortes e 1.051.934 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um óbito foi registrado em 24 horas e o número de infectados aumentou em 493 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.909
- Vila Velha: 118.230
- Vitória: 113.393
- Cariacica: 82.146
- Linhares: 50.442
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.147
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.206
- Jardim da Penha (Vitória): 11.072
- Itapuã (Vila Velha): 8.433
- Praia do Canto (Vitória): 8.148
Até esta quinta-feira, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.018.755, com 315 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.