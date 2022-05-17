Hepatite misteriosa: Covid prévia e adenovírus 41 podem ser causa da doença

A hepatite misteriosa que está atingindo crianças e adolescentes em mais de 20 países, incluindo o Brasil, pode ter relação com o vírus que causa a Covid-19 e o adenovírus 41-F. Essa é uma das hipóteses que são investigadas.
Outra linha de investigação está relacionada ao fato das crianças estarem com a imunidade baixa por causa do longo período que ficaram isoladas em casa. Os pesquisadores também investigam a possibilidade de que a hepatite seja causada por uma toxina do ambiente ou de alimentos. Todas essas teorias são analisadas.
A médica Thaís Tristão é gastropediatra e hepatologista pediatra. Ela alerta que é importante prestar atenção aos sinais que podem indicar hepatite e mau funcionamento do fígado como icterícia (pele e olhos amarelados), fezes claras, urina escura, dor na barriga, enjoo, vômito e manchas roxas pelo corpo.