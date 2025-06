Local de difícil acesso

Corpo de alpinista brasileiro é encontrado no Peru

Ele e os peruanos Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón estavam desaparecidos havia cerca de 20 dias, durante tentativa de escalada na montanha Artesonraju, localizada no Parque Nacional Huascarán, no norte do país

Publicado em 22 de junho de 2025 às 18:24

O corpo do alpinista brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, foi encontrado por um grupo de resgate neste domingo (22) na montanha onde desapareceu com outros dois escaladores, no Peru. A confirmação foi dada pela Associação de Guias de Montanha do Peru, que liderou as buscas.>

Ele e os peruanos Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón estavam desaparecidos havia cerca de 20 dias, durante tentativa de escalada na montanha Artesonraju, localizada no Parque Nacional Huascarán, no norte do país. O local é considerado de difícil acesso e com características meteorológicas instáveis.>

Dias após o desaparecimento, equipes de resgate encontraram um grande desmoronamento de gelo em Artesonraju.>

Edson Vandeira foi encontrado sem vida no Peru - Reprodução /facebook Crédito: Reprodução/redes sociais

Segundo o coordenador da operação de resgate, Beto Pinto, presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru, os socorristas encontraram pegadas do grupo até um certo ponto da subida e, em uma área próxima, um desmoronamento recente.>

Os corpos serão transportados de helicóptero.>

Vandeira integrou o Programa Antártico Brasileiro e participou de operações de 2013 a 2023.>

Em 2021, ele foi finalista no concurso Wildlife Photographer of the Year, na categoria fotojornalismo por um trabalho sobre incêndios no Pantanal. Em 2022, participou da série "Andes Extremo" (History Channel).>

