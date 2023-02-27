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Vacinação

Com Zé Gotinha, Lula lança campanha e é vacinado contra covid por Alckmin

Objetivo do governo é aumentar os índices de vacinação no país, tendo como foco a imunização contra o coronavírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 16:34

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 16:34

GUARÁ (DF) E SÃO PAULO - Ao som de "olê olê olá", o presidente Lula (PT) recebeu seu reforço da vacinação contra o coronavírus e a dose foi aplicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é médico. O ato marca o lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação, em conjunto com o Ministério da Saúde, e reforça o símbolo do Zé Gotinha, mascote que ajuda nas campanhas de imunização infantil.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe vacina contra a covid do vice, Geraldo Alckmin
 Lula da Silva recebe vacina contra a covid aplicada por Geraldo Alckmin Crédito: Ricardo Stuckert/PR
"Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar a vacina porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade, é uma garantia de vida. Por isso, hoje tomei minha quinta vacina e se tiver sexta, vou tomar a sexta, se tiver a sétima, vou tomar a sétima. Tomo vacina porque eu gosto da vida, é o dom maior que Deus nos deu [...] O Zé Gotinha representa só amor e nada mais do que isso. Vamos todo mundo tomar vacina para que o Brasil fique curado da pandemia", declarou o presidente na campanha de vacinação.
A imagem feita nesta segunda-feira (27), de Lula com Alckmin, faz referência a uma foto de 2008, na qual o presidente era vacinado por José Serra — eles eram rivais políticos, mas se uniram em campanha para incentivar a população a se vacinar contra a gripe.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ecoou um discurso semelhante ao de Lula no evento desta segunda (27): "Vacina é vida, vacina é SUS. É o movimento em defesa da vida, união e reconstrução, viva a volta do Zé Gotinha".
Além de Lula, foram imunizados na ação desta segunda (27) representantes do grupo prioritário da nova vacinação contra a covid-19, como idosos acima de 70 anos e uma gestante.
Nesse primeiro momento, também serão vacinados imunossuprimidos, pessoas que vivem em instituições de forma permanente, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

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Em seguida, a expectativa do governo é vacinar idosos entre 60 e 69 anos; trabalhadores da saúde; puérperas; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade. O restante da população deve esperar anúncios do governo para saber quando se vacinar de novo contra o coronavírus.
Na ação desta segunda (27), foram utilizadas doses bivalentes, uma atualização que protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes ômicron.

Zé Gotinha em destaque

O personagem criado nos anos 1980 para marcar a vacinação contra a poliomielite — e principal marca da vacinação infantil no país — havia sido deixado de lado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e seu retorno tornou-se promessa de campanha de Lula.
Durante a eleição, no ano passado, o petista usava o sumiço do personagem para criticar a política de vacinação de Bolsonaro contra a covid-19. Nesta tarde, antes das autoridades subirem ao palco, o personagem foi aplaudido pelo público no posto de saúde.
Presentes no evento, a governadora Celina Leão (PP) e a secretária de Saúde do Distrito Federal (DF), Lucilene Queiroz, foram vaiadas pelo público. De maioria apoiadora do presidente, houve gritos de "Ih, fora!" quando seus nomes foram anunciados no microfone.
Vice do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB), Celina tem se aproximado de Lula após os atentados de 8 de janeiro, em Brasília, mas sempre foi mais próxima de Bolsonaro. Durante a pandemia, Ibaneis também teve uma política alinhada à de Bolsonaro, embora tenha tomado vacina. Lucilene assumiu em junho de 2022.

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