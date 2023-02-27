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Covid-19: ES começa a aplicar vacina bivalente e aguarda mais doses

Seis pessoas foram selecionadas para receber o imunizante em cerimônia no Palácio Anchieta nesta segunda-feira (27); Estado recebeu 129 mil doses até o momento
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 fev 2023 às 11:25

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 11:25

Marina Maria foi a primeira pessoa a ser vacinada no ES com vacina bivalente
Marina Maria, de 74 nos, foi a primeira pessoa a ser imunizada no ES com vacina bivalente Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo começou a aplicar doses da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27). A primeira fase da imunização engloba cerca de 320 mil pessoas no Estado. Seis representantes do grupo prioritário foram selecionados para receber o imunizante em uma cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença de membros da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e do governador Renato Casagrande (PSB).
A vacina bivalente da Pfizer é uma versão mais atualizada das outras aplicadas anteriormente no país, com uma proteção extra específica contra a variante Ômicron e subvariantes dessa cepa. Para recebê-la, a pessoa precisa, obrigatoriamente, ter tomado duas doses contra a Covid-19, independentemente do imunizante.
Covid-19: ES começa a aplicar vacina bivalente e aguarda mais doses

Governo do ES inicia imunização com vacina bivalente

Até o momento, 129 mil doses da vacina bivalente chegaram ao Espírito Santo para serem aplicadas no público prioritário. De acordo com o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, o restante para a primeira fase deve chegar ainda durante esta semana.
Perguntado sobre as próximas etapas, ele afirmou que o Estado pretende abrir a vacinação para os outros grupos a partir da segunda semana de março. A expansão da imunização, porém, depende do Governo Federal. Em abril, segundo a previsão da Sesa, todos os grupos prioritários já deverão ter começado a receber a vacina bivalente.
"Para abrir a vacinação, precisamos de uma quantidade maior de doses, mas a expectativa é que flua normalmente. Até metade de abril, todos os grupos com prioridade já deverão ter começado a receber a vacina"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
A vacinação com o novo imunizante será dividida em quatro fases, com públicos-alvo diferentes. O primeiro grupo a ser imunizado é composto por:
  • Pessoas com 70 anos ou mais;
  • Imunossuprimidos;
  • Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
  • Pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência.
Conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, os próximos grupos a receberem a vacina bivalente são:
  • Pessoas com idade entre 60 e 69 anos (segunda fase);
  • Gestantes e mulheres que tenham dado à luz nos últimos 45 dias (terceira fase);
  • Profissionais da saúde (quarta fase).

"Sinto alegria", diz primeira pessoa a receber vacina bivalente no ES

Dos seis representantes do grupo prioritário vacinados no Palácio Anchieta na manhã desta segunda-feira (27), Marina Maria Fernandes Bragança, de 74 anos, foi a primeira a receber a vacina bivalente. Ela afirmou que tomou as quatro doses anteriores e, agora, sente alegria com a chegada do novo imunizante.
""Sinto alegria de saber que estou protegida contra a doença, que vou poder ter uma vida mais saudável. Convido a todos que venham vacinar. A ciência mostra que ela tem validade para a nossa proteção"
Marina Maria Fernandes Bragança - Primeira vacinada com a bivalente no Espírito Santo
Da mais experiente ao mais novo, o sentimento é o mesmo: alegria. O estudante quilombola Rhyan Pablo Silvares Brandão, de 12 anos, também recebeu a vacina bivalente. Ele e a família moram no quilombo São Domingos, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
"Eu estou me sentindo bem, foi rapidinho, nem doeu o braço. Eu fiquei um ano fazendo dever pela internet durante a pandemia. Eu não peguei Covid-19, mas agora estou ainda mais protegido", disse.
Governo do ES inicia imunização com vacina bivalente
Rhyan, de 12 anos, também recebeu a vacina por ser de comunidade quilombola Crédito: Ricardo Medeiros
Ao todo, seis pessoas receberam a vacina durante a cerimônia no Palácio Anchieta:
  • Juliana dos Santos Alves, mulher quilombola;
  • Rhyan Pablo Silvares Brandão, criança quilombola;
  • Conceição Bento da Silva, mulher imunocomprometida;
  • Arlino Coelho Pariz, homem imunocomprometido;
  • Marina Maria Fernandes Bragança, mulher com 74 anos;
  • Jose Rodrigues Nogueira, homem de 79 anos.

Plano para aumentar vacinação

Governo Estadual ainda lançou um plano para recuperar as metas vacinais contra todas as doenças, que estão abaixo da margem considerada segura. O projeto deve envolver maior comunicação do Estado com os municípios e um incentivo à imunização.
"Houve uma redução no Brasil de pessoas vacinadas. Nosso percentual contra as doenças está em torno de 80%. Vacinar as pessoas é salvar vidas, sempre fomos referência. A ignorância não pode tomar conta"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
A meta do governo capixaba é voltar a ter entre 90% e 95% das pessoas vacinadas contra doenças, não apenas a Covid-19. Para o governador Renato Casagrande, o Brasil passou por um período de "campanha contra a vacinação", o que gerou um "prejuízo para a sociedade".

Atualização

01/03/2023 - 11:17
Diferentemente do que havia sido informado inicialmente pela Sesa, para receber a vacina bivalente é necessário ter tomado apenas duas doses contra a Covid-19, de qualquer imunizante. A pasta corrigiu a informação em contato nesta quarta-feira (1). O texto foi atualizado.

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