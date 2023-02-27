O Espírito Santo começou a aplicar doses da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27). A primeira fase da imunização engloba cerca de 320 mil pessoas no Estado. Seis representantes do grupo prioritário foram selecionados para receber o imunizante em uma cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença de membros da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e do governador Renato Casagrande (PSB).
A vacina bivalente da Pfizer é uma versão mais atualizada das outras aplicadas anteriormente no país, com uma proteção extra específica contra a variante Ômicron e subvariantes dessa cepa. Para recebê-la, a pessoa precisa, obrigatoriamente, ter tomado duas doses contra a Covid-19, independentemente do imunizante.
Covid-19: ES começa a aplicar vacina bivalente e aguarda mais doses
Governo do ES inicia imunização com vacina bivalente
Até o momento, 129 mil doses da vacina bivalente chegaram ao Espírito Santo para serem aplicadas no público prioritário. De acordo com o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, o restante para a primeira fase deve chegar ainda durante esta semana.
Perguntado sobre as próximas etapas, ele afirmou que o Estado pretende abrir a vacinação para os outros grupos a partir da segunda semana de março. A expansão da imunização, porém, depende do Governo Federal. Em abril, segundo a previsão da Sesa, todos os grupos prioritários já deverão ter começado a receber a vacina bivalente.
"Para abrir a vacinação, precisamos de uma quantidade maior de doses, mas a expectativa é que flua normalmente. Até metade de abril, todos os grupos com prioridade já deverão ter começado a receber a vacina"
A vacinação com o novo imunizante será dividida em quatro fases, com públicos-alvo diferentes. O primeiro grupo a ser imunizado é composto por:
- Pessoas com 70 anos ou mais;
- Imunossuprimidos;
- Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
- Pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência.
Conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, os próximos grupos a receberem a vacina bivalente são:
- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos (segunda fase);
- Gestantes e mulheres que tenham dado à luz nos últimos 45 dias (terceira fase);
- Profissionais da saúde (quarta fase).
"Sinto alegria", diz primeira pessoa a receber vacina bivalente no ES
Dos seis representantes do grupo prioritário vacinados no Palácio Anchieta na manhã desta segunda-feira (27), Marina Maria Fernandes Bragança, de 74 anos, foi a primeira a receber a vacina bivalente. Ela afirmou que tomou as quatro doses anteriores e, agora, sente alegria com a chegada do novo imunizante.
""Sinto alegria de saber que estou protegida contra a doença, que vou poder ter uma vida mais saudável. Convido a todos que venham vacinar. A ciência mostra que ela tem validade para a nossa proteção"
Da mais experiente ao mais novo, o sentimento é o mesmo: alegria. O estudante quilombola Rhyan Pablo Silvares Brandão, de 12 anos, também recebeu a vacina bivalente. Ele e a família moram no quilombo São Domingos, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
"Eu estou me sentindo bem, foi rapidinho, nem doeu o braço. Eu fiquei um ano fazendo dever pela internet durante a pandemia. Eu não peguei Covid-19, mas agora estou ainda mais protegido", disse.
Ao todo, seis pessoas receberam a vacina durante a cerimônia no Palácio Anchieta:
- Juliana dos Santos Alves, mulher quilombola;
- Rhyan Pablo Silvares Brandão, criança quilombola;
- Conceição Bento da Silva, mulher imunocomprometida;
- Arlino Coelho Pariz, homem imunocomprometido;
- Marina Maria Fernandes Bragança, mulher com 74 anos;
- Jose Rodrigues Nogueira, homem de 79 anos.
Plano para aumentar vacinação
O Governo Estadual ainda lançou um plano para recuperar as metas vacinais contra todas as doenças, que estão abaixo da margem considerada segura. O projeto deve envolver maior comunicação do Estado com os municípios e um incentivo à imunização.
"Houve uma redução no Brasil de pessoas vacinadas. Nosso percentual contra as doenças está em torno de 80%. Vacinar as pessoas é salvar vidas, sempre fomos referência. A ignorância não pode tomar conta"
A meta do governo capixaba é voltar a ter entre 90% e 95% das pessoas vacinadas contra doenças, não apenas a Covid-19. Para o governador Renato Casagrande, o Brasil passou por um período de "campanha contra a vacinação", o que gerou um "prejuízo para a sociedade".
Atualização
01/03/2023 - 11:17
Diferentemente do que havia sido informado inicialmente pela Sesa, para receber a vacina bivalente é necessário ter tomado apenas duas doses contra a Covid-19, de qualquer imunizante. A pasta corrigiu a informação em contato nesta quarta-feira (1). O texto foi atualizado.