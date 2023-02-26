Vacina bivalente contra Covid-19: tire dúvidas e veja como funciona

A Gazeta esclarece as principais dúvidas sobre a vacina. Confira: O imunizante se diferencia por atuar contra a versão inicial do coronavírus e também por atingir cepas da Ômicron. De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde , a vacinação com o novo imunizante da Pfizer será dividida em quatro fases, com públicos-alvo diferentes. A fim de colaborar com a imunização e o controle da pandemia,esclarece as principais dúvidas sobre a vacina.

Quem está incluído na primeira fase da vacinação bivalente?

O primeiro grupo a ser imunizado com a vacina bivalente é composto por:

pessoas com 70 anos ou mais;

imunossuprimidos;

povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência.

É possível tomar a vacina bivalente sem o esquema vacinal completo da Covid-19?

Para se vacinar com a bivalente é necessário ter tomado, pelo menos, duas doses contra a Covid-19 (independentemente do imunizante, seja Coronavac, Pfizer, Astrazeneca ou Janssen), sendo que a última precisa ter sido tomada há quatro meses ou mais.



Quais são os próximos grupos prioritários a receber a vacina bivalente?

Conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, os próximos grupos a receberem a vacina bivalente são:

pessoas com idade entre 60 e 69 anos (segunda fase);

gestantes e mulheres que tenham dado à luz nos últimos 45 dias (terceira fase);

profissionais da saúde (quarta fase).

No entanto, ainda não há uma data definida para o início da vacinação desses grupos.



Como fica o esquema vacinal de quem tomar a vacina bivalente?

A vacina bivalente servirá como quinta dose para quem estiver com o esquema vacinal em dia, mas ela também pode substituir uma dose de reforço para quem estiver com ele atrasado. Lembrando que é preciso ter tomado duas doses contra a Covid-19, independentemente do imunizante.

Qual a diferença da vacina bivalente para as demais usadas no Brasil?

Com perfil de segurança e eficácia semelhantes às demais vacinas já usadas no país, a bivalente representa um incremento na proteção contra a Covid-19 pois, além das cepas originais do coronavírus, ela possui uma proteção específica contra a variante Ômicron – que é a predominante atualmente.



Como a vacina bivalente é feita e como ela atua no organismo?

A vacina bivalente é produzida por meio da tecnologia chamada de “RNA mensageiro” – a mesma utilizada na maioria dos imunizantes. É por meio desse material que o organismo aprende a produzir anticorpos que protegem contra óbitos e casos graves da doença.



A vacina bivalente é segura?

Sim. Em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial da vacina bivalente da Pfizer para a população acima de 12 anos de idade. Esse imunizante já é utilizado em países como Estados Unidos da América e Chile.



Há recomendação da quinta dose de reforço para a população em geral?

Por enquanto, não. Entretanto, vale ressaltar a importância das pessoas estarem com o esquema vacinal completo. Atualmente, para adultos sem fatores de risco para a Covid-19, a imunização deve ser feita com quatro doses (ou três doses no caso da primeira ter sido a Jassen). Quem é imunossuprimido já pode tomar a quinta dose.

