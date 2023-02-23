Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Como convencer os pais a vacinar as crianças contra a Covid?

Números de mortes entre crianças e adolescentes em 2022 foram mais de dez vezes maiores que os óbitos por gripe (influenza) nas mesmas faixas etárias

Públicado em 

23 fev 2023 às 00:10
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Um boletim epidemiológico especial divulgado pelo Ministério da Saúde  no início deste ano de 2023 confirma que a Covid-19 em 2022 teve muito menos impacto do que em 2021. De qualquer forma, a doença ainda está entre nós e quero usar o espaço da crônica de hoje para refletir sobre suas consequências nas crianças.
Desde o início da pandemia, sabíamos que as crianças não eram os alvos principais do vírus, mais perigoso para os idosos, de modo que as crianças foram as últimas a entrar no calendário vacinal dessa nova doença. Infelizmente, criou-se para muitos a falsa noção de que as crianças nada tinham a temer, o que é um absurdo.
De acordo com o boletim especial 146 do Ministério da Saúde, em 2022 ocorreram 7.903 internações hospitalares por Covid-19 em crianças de até um ano de idade, 7.284 em crianças de 1 a 5 anos de idade e 6.091 em crianças/adolescentes de 6 a 19 anos de idade. Os óbitos por Covid-19 foram de 322 crianças de até um ano de idade, 217 de 1 a 5 anos de idade e 336 de 6 a 19 anos de idade.

Veja Também

Cachoeiro aplica vacina de reforço contra Covid em crianças de 3 a 11 anos

ES começa a vacinar crianças com dose de reforço contra a Covid

Covid longa: o que estudos mais recentes mostram

Esses números são mais de dez vezes maiores que os óbitos por gripe (influenza) nas mesmas faixas etárias. Nem sequer mencionamos aqui a síndrome inflamatória multissistêmica, que pode acometer crianças 2-4 semanas após a Covid-19 e que levou à morte 135 brasileirinhos em 2022.
Criança se vacina contra a Covid-19
Crédito: Freepik
Os norte-americanos publicaram um estudo semelhante no JAMA (revista cientifica da Associação Médica Americana) com 821 mortes na mesma faixa etária (0-19 anos) de meados de 2021 a meados de 2022. Covid-19 é a quinta causa de morte em crianças e adolescentes nos EUA, depois de acidentes, assaltos e suicídios. Constitui hoje a principal doença infecciosa mortal para os jovens americanos. Na verdade, a Covid-19 mata mais crianças e adolescentes que as principais doenças infecciosas preveníveis por vacina em conjunto. Hepatite A, catapora, rubéola, sarampo e rotavírus em conjunto mataram menos que o novo coronavírus.
Por que isso acontece? Porque ainda hoje inúmeros pais ainda têm mais medo da vacina do que da doença. As vacinas de Covid-19 se tornaram vítimas de polarização política quando são, na verdade, um assunto definido pela ciência. Tornou-se um desafio para os pediatras, com bom senso e paciência, disseminar os poderosos benefícios da vacinação.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

Tópicos Relacionados

Crianças Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados