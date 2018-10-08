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Trending Topics

Com Bolsonaro e Haddad no 2º turno, #FicaTemer vira meme no Twitter

Presidente com alta rejeição é exaltado diante de novo cenário eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 15:30

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 15:30

Presidente Michel Temer Crédito: Jorge William / Agência O Globo
A hashtag #FicaTemer disparou nos Trending Topics do Brasil e do mundo, assim que veio a público o cenário de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Até as 21h10 de domingo, 7, a tag marcou a primeira colocação no ranking dos assuntos mais comentados no Brasil.
A onda de elogios ao presidente brasileiro com a maior rejeição dos últimos anos, Michel Temer, virou a expressão de internautas insatisfeitos com o cenário da nova rodada das eleições presidenciais. Temer foi avaliado como ruim ou péssimo por 82% da população, segundo pesquisa Ibope divulgada no fim de setembro. Entre os comentários, havia os críticos tanto a Jair Bolsonaro quanto a Fernando Haddad.
 

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