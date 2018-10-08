Com Bolsonaro e Haddad no 2º turno, #FicaTemer vira meme no Twitter

A onda de elogios ao presidente brasileiro com a maior rejeição dos últimos anos,, virou a expressão de internautas insatisfeitos com o cenário da nova rodada das eleições presidenciais. Temer foi avaliado como ruim ou péssimo por 82% da população, segundo pesquisa Ibope divulgada no fim de setembro. Entre os comentários, havia os críticos tanto a Jair Bolsonaro quanto a Fernando Haddad.