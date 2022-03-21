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  • Com 6 meses de proteção, vacina da Janssen tem eficácia de 76%
Segundo estudo

Com 6 meses de proteção, vacina da Janssen tem eficácia de 76%

Os pesquisadores apontaram que a eficácia não foi prejudicada pela Variante Delta, predominante em boa parte do mundo no ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:00

A revista médica JAMA Network Open publicou um novo estudo, em que a eficácia da vacina contra a Covid-19 da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, foi avaliada.
Os resultados foram animadores: o imunizante conferiu 76% de proteção contra a infecção e 81% contra hospitalizações aos imunizados. Os dados também mostraram que essa alta proteção permaneceu por pelo menos 6 meses.
Sesa autoriza dose de reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu Janssen
Caixa com vacinas da Janssen Crédito: Divulgação | Sesa
Além disso, os pesquisadores apontaram que a eficácia não foi prejudicada pela Variante Delta, predominante em boa parte do mundo no ano passado.

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O estudo foi feito nos Estados Unidos e comparou indivíduos vacinados com a dose única da Janssen e não-vacinados. A abrangência temporal foi grande, já que começou no dia 1º de março de 2021 e foi até 31 de agosto. O público-alvo da pesquisa incluiu pessoas com comorbidades, ou seja, com maior risco à Covid-19.
No Brasil, desde 31 de março, a vacina da Janssen está aprovada pela Anvisa( Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Foi utilizada como dose única primeiramente, mas o Ministério da Saúde orienta uma dose de reforço de 2 a 6 meses após a primeira aplicação.

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