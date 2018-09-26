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Ciro deve receber alta hoje e participar de debate no SBT

Segundo boletim médico, candidato passou por cauterizações na próstata e novas avaliações podem ser feitas no futuro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 14:27

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:27

Ciro Gomes (PDT) Crédito: Reprodução TV Globo
O candidato do PDT à Presidência nas eleições 2018, Ciro Gomes, deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês ainda nesta quarta-feira, 26.
Segundo boletim médico divulgado nesta manhã, ele foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica ontem com quadro de sangramento urinário espontâneo provocado por crescimento benigno da próstata. A equipe médica realizou cauterizações no local e novas avaliações podem ser feitas no futuro.
> Internado, Ciro Gomes passa por cauterização na próstata
De acordo com a assessoria de Ciro, a expectativa é que ele participe do debate desta noite promovido pelo SBT e o jornal Folha de São Paulo. A previsão de alta é as 16h. Ciro deve sair direto para o debate e não falará com a imprensa no hospital.
Leia a íntegra do boletim:
O ex-ministro e candidato à presidência Ciro Gomes deu entrada na tarde de ontem, dia 25 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de sangramento urinário espontâneo, relacionado com crescimento benigno da próstata.
Ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica de menor porte, com cauterização das áreas hemorrágicas.
O paciente encontra-se bem e deverá receber alta hospitalar ainda hoje, caso mantida sua boa situação clínica. No futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes.
Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e do Prof. Dr. Miguel Srougi.
Dr. Fernando Ganem
Diretoria de Governança Clínica

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