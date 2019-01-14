Cinco dicas para não cair no trote do 'gemidão do WhatsApp'

O 'gemidão no WhatsApp' se espalha por grupos no aplicativo de mensagens Crédito: Chris Ratcliffe | Bloomberg

Na semana passada, o “gemidão do WhatsApp” voltou, literalmente, ao noticiário. A brincadeira, que se espalha por grupos em aplicativos de mensagem há algum tempo, consiste em colocar a voz de uma mulher gemendo em vídeos e áudios compartilhados.

Normalmente, os arquivos possuem títulos chamativos ou são jogados em meio a conversas, para atrair um clique desavisado. O objetivo, lógico, é provocar uma saia justa, mas é possível tomar algumas precauções para evitar o mico.

Sempre desconfie

A primeira dica é desconfiar de todos. Os arquivos estão circulando na rede, quase todo mundo já recebeu um. Então, todos estão aptos a clicar em compartilhar. Na maioria das vezes, os “gemidões” são compartilhados em grupos, mas mesmo o amigo ou parente mais insuspeito pode querer pregar uma peça.

Acompanhe as conversas

Como os arquivos circulam em grupos, é recomendável que, sempre que possível, as conversas sejam acompanhadas antes de abrir os arquivos, para ver se algum outro membro já caiu na brincadeira. Dessa forma, também é possível perceber áudios e vídeos suspeitos, jogados no grupo, sem conexão com o que está sendo debatido.

Se desconfiar, não abra

Os vídeos com o “gemidão” normalmente possuem títulos bem chamativos, com os assuntos do momento. Durante a Copa do Mundo, falavam sobre futebol; nas eleições, sobre os candidatos. Enfim, nada urgente. Para evitar passar vergonha, a dica é não abrir esses arquivos em público. Guarde para depois, para quando estiver sozinho, e aperte o play.

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