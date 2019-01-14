Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cinco dicas para não cair no trote do 'gemidão do WhatsApp'
Vídeos e áudios

Cinco dicas para não cair no trote do 'gemidão do WhatsApp'

Brincadeira esconde sons de mulher gemendo em vídeos e áudios compartilhados na rede

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:00

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:00
O 'gemidão no WhatsApp' se espalha por grupos no aplicativo de mensagens Crédito: Chris Ratcliffe | Bloomberg
Na semana passada, o “gemidão do WhatsApp” voltou, literalmente, ao noticiário. A brincadeira, que se espalha por grupos em aplicativos de mensagem há algum tempo, consiste em colocar a voz de uma mulher gemendo em vídeos e áudios compartilhados.
> Na onda de Jenifer, veja 16 músicas sobre mulheres que grudaram na cabeça
Normalmente, os arquivos possuem títulos chamativos ou são jogados em meio a conversas, para atrair um clique desavisado. O objetivo, lógico, é provocar uma saia justa, mas é possível tomar algumas precauções para evitar o mico.
Sempre desconfie
A primeira dica é desconfiar de todos. Os arquivos estão circulando na rede, quase todo mundo já recebeu um. Então, todos estão aptos a clicar em compartilhar. Na maioria das vezes, os “gemidões” são compartilhados em grupos, mas mesmo o amigo ou parente mais insuspeito pode querer pregar uma peça.
Acompanhe as conversas
Como os arquivos circulam em grupos, é recomendável que, sempre que possível, as conversas sejam acompanhadas antes de abrir os arquivos, para ver se algum outro membro já caiu na brincadeira. Dessa forma, também é possível perceber áudios e vídeos suspeitos, jogados no grupo, sem conexão com o que está sendo debatido.
Se desconfiar, não abra
Os vídeos com o “gemidão” normalmente possuem títulos bem chamativos, com os assuntos do momento. Durante a Copa do Mundo, falavam sobre futebol; nas eleições, sobre os candidatos. Enfim, nada urgente. Para evitar passar vergonha, a dica é não abrir esses arquivos em público. Guarde para depois, para quando estiver sozinho, e aperte o play.
Abaixe o volume
Se a curiosidade for insuportável, abra o arquivo, mas com precaução. Para os vídeos, abaixe o volume ou coloque o aparelho no mudo. Se for um áudio, abaixe o volume e coloque o telefone no ouvido, para que o viva voz não seja ativado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Whatsapp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados