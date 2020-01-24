Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ciclone Kurumi está se afastando para o oceano, mas chuvas se mantêm
Tempestade subtropical

Ciclone Kurumi está se afastando para o oceano, mas chuvas se mantêm

O deslocamento, porém, está acontecendo na direção sudeste, o que significa que ainda será possível sentir os efeitos da tempestade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:49

Dia de chuva e tempo nublado na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Thiago Colle | Arquivo
Rebatizado de tempestade subtropical Kurumi, o ciclone que se aproximou do litoral do sudeste na quinta (23) está se afastando na direção do oceano, segundo a Marinha. A mudança de nome se deve a intensidade do vento, que superou os 63 km/h.
O deslocamento, porém, está acontecendo na direção sudeste, o que significa que ainda será possível sentir os efeitos da tempestade. De acordo com a Marinha, são esperados ventos fortes, mar agitado e bastante chuva entre Tramandaí (SC) e Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ) e Ilhéus (BA).
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o litoral de São Paulo sofrerá os efeitos por mais tempo, mas a situação deve ir se amenizando ao longo desta sexta (24). O centro da tempestade está a 700 km a sudeste de Arraial do Cabo.
Em nota, a Marinha pede que navegantes consultem as informações sobre a tempestade nos sites da Marinha e do Inpe, bem como por meio do aplicativo "Boletim do Mar".

Veja Também

Climatempo erra e prevê 740 milímetros de chuva para municípios do ES

Inpe alerta para mais temporais no sábado em praticamente todo o ES

Rio Itabapoana sobe três metros e transborda em Bom Jesus do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados