Ciclone Kurumi está se afastando para o oceano, mas chuvas se mantêm

Dia de chuva e tempo nublado na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Thiago Colle | Arquivo

Rebatizado de tempestade subtropical Kurumi, o ciclone que se aproximou do litoral do sudeste na quinta (23) está se afastando na direção do oceano, segundo a Marinha. A mudança de nome se deve a intensidade do vento, que superou os 63 km/h.

O deslocamento, porém, está acontecendo na direção sudeste, o que significa que ainda será possível sentir os efeitos da tempestade. De acordo com a Marinha, são esperados ventos fortes, mar agitado e bastante chuva entre Tramandaí (SC) e Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ) e Ilhéus (BA).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o litoral de São Paulo sofrerá os efeitos por mais tempo, mas a situação deve ir se amenizando ao longo desta sexta (24). O centro da tempestade está a 700 km a sudeste de Arraial do Cabo.