Certidões terão novo modelo obrigatório em 2025

Um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) determina a inclusão de novas informações nos documentos e, na confecção deles, o uso de um papel especial que ajuda a evitar falsificações

O novo modelo de certidão de nascimento, por exemplo, passa a ter dois campos bem definidos: um para o local do nascimento e outro para seu domicílio. No caso da certidão de casamento, a principal mudança foi uma distinção entre a data da celebração e a data do registro, o que não vinha sendo contemplado. Já a certidão de óbito não previa a data da morte, só a data em que foi registrada. Agora, o documento passa a conter as duas datas em campos distintos, para esclarecer eventuais consequências jurídicas.