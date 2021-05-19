Emissão de certidões de nascimento e óbito online cresce 162%

Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia Crédito: Divulgação

Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen/BR), a emissão online de certidões de óbitos e nascimentos cresceu 162% desde o início da pandemia. O levantamento aponta que os pedidos passaram de 130.019 em 2019 para 340.295 em 2020. E mais, nos três primeiros meses deste ano foram solicitados 119.578 documentos pela internet. “As solicitações de certidões podem ser feitas por meio físico ou digital. Se for impressa, há a possibilidade de receber o documento pelos Correios ou retirar em cartório. Quem preferir a certidão digital, pode recebê-la por e-mail", explica a Diretora de Registro Civil do Sinoreg-ES, Maria Celeste Pereira Pimentel. Para solicitar certidões em todo o Brasil basta acessar o site registrocivil.org.br

BELEZA CAPIXABA

Bia Bruzzi é estudante Medicina Crédito: Cacá Lima

BRILHANDO NA TELA

A jornalista e apresentadora do programa CNN Viagem & Gastronomia, Daniela Filomeno, é a mais recente personalidade a apostar em joia assinada pela designer capixaba Emar Batalha. Para a edição do programa gravado em Paraty, ela escolheu a Pulseira osso com preciosidades como turquesa, coral, pérola, diamante chocolate, turmalina verde e esmeralda.

ANIVERSÁRIO

Izolina Passos: celebrando idade nova! Crédito: Divulgação

TENDÊNCIAS DE ARQUITETURA E DESIGN

Novos hábitos e comportamentos evidenciados na pandemia, como encontros ao ar livre e ambientes com privacidade, têm influenciado as tendências de arquitetura e design. Atentas a essa mudança, empresas capixabas já colocam no mercado novos projetos que priorizam esses espaços. Rachel Menezes, da MZI, já incorporou diferentes novidades nos últimos empreendimentos que ela lidera em Vitória: prédio inspirado em arquitetura biofílica, hall privativo, área para piquenique e acesso inteligente para receber delivery são alguns itens contemplado nos novos prédios em lançamentos na Enseada do Suá e em Jardim Camburi.

ENCONTRO

Vanusa Rodrigues, Aline Alves e Ludmila Franca Nunes: encontro para estudo do universo feminino Crédito: Mônica Zorzanelli

ES NO TRATA BRASIL

Produtividade 1,1% maior no trabalho, valorização imobiliária média de 12,8%, além de melhorias relacionadas à saúde, à qualidade de vida, ao turismo, entre outros pontos, são alguns dos benefícios práticos de se investir na universalização do saneamento, segundo aponta estudo do Instituto Trata Brasil. Dados como esse inspiram e mobilizam a equipe de Justino Brunelli, nas empresas do Grupo Aegea na Serra, em Vila Velha e em Cariacica, onde atuam em parceria com a Cesan, e tem feito com que os municípios capixabas já estejam no ranking do TRata Brasil.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Madalena Almeida participou do 1° Desafio EDP de Empreendedorismo Periférico, realizado pelo Instituto das Pretas e Energizze Crédito: Divulgação

ABANDONO AFETIVO

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) debate nesta quarta-feira (18), às 14h, o abandono afetivo dos filhos e seus problemas. Projeto de lei, que trata do assunto e que visa criminalizar essa ação, tramita na Câmara dos Deputados e está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em Brasília.

LANÇAMENTO

A empresária Ana Paula Costa fez o pré-lançamento do seu livro “Nunca foi sobre Unhas" Crédito: Thuanny Louzada

O TESTAMENTO DE AGNALDO TIMÓTEO

A herança milionária do cantor Agnaldo Timóteo tem causado controvérsia entre seus familiares e deve terminar numa batalha judicial. A família do músico quer a anulação do testamento porque o cantor deixou metade do seu patrimônio para a filha de criação. Mas em que casos um testamento pode ser anulado? Quem explica é o advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito das Sucessões e Planejamento Patrimonial e Professor Universitário: “Ao contrário do constatado em outras áreas do Direito, nos quais a autonomia privada assegura maior liberdade às pessoas para contratarem e realizarem disposições patrimoniais, o Direito das Sucessões tem normas rígidas inafastáveis que, caso não sejam observadas, podem resultar na anulação do testamento, ensejando o litígio judicial que o titular da herança pretendia afastar”.

PARABÉNS, PARQUE MOSCOSO!

Nesta quarta-feira (19) o Parque Moscoso completa 109 anos! A Turma do Dr. Unimed vai prestar sua homenagem a um dos cantinhos mais bucólicos da capital com apresentação de mágica, brincadeiras e distribuição de máscaras para os presentes no evento de reabertura do parque, realizado pela Prefeitura de Vitória. Situado no centro da cidade e inaugurado em 1912, o Parque Moscoso é o mais antigo parque de Vitória. Uma área de 24 mil metros quadrados com muito verde, lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto, que já fizeram parte da infância de muita gente. Um respiro para a população em meio à vida urbana.

RR NEWS

Mulheres que vivem em diferentes comunidades tradicionais do Estado inspiraram a produção da websérie Ser Mulher. Disponível no YouTube, a obra capixaba vai ganhar a sua segunda temporada, sob o comando da Chaleira Filmes, com apoio da Lei Aldir Blanc. As produtoras e diretoras Maíra Tristão e Mirela Morgante já iniciaram as filmagens. Entre as comunidades, estão as desfiadeiras de siri, em Vitória, e ciganas de um acampamento de Fundão.

Pelo segundo ano consecutivo – por conta da pandemia – o evento do universo nupcial mais tradicional do Estado do Espírito Santo irá acontecer em formato online no próximo dia 30 de maio. A partir das 16 horas, Joelma Peterle e Flávia Firmino estarão em frente às câmeras com um time de peso apresentando as últimas novidades em casamento diretamente do Enseada CCVV, que fica na Enseada do Suá, em Vitória. O evento será transmitido pelo canal de Youtube Eventos Noivas do ES.