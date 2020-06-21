Morador de Vila Velha poderá emitir certidões e licenças sem sair de casa

Plataforma da prefeitura de Vila Velha vai possibilitar que moradores façam solicitações e certidões virtualmente Crédito: Reprodução

A partir desta segunda-feira (22) os moradores de Vila Velha vão poder emitir certidões, cadastros e licenças virtualmente. A Prefeitura do município vai lançar um sistema de processo eletrônico, o SpedVV, que vai possibilitar que a população solicite os serviços, prestados pela prefeitura, sem precisar sair de casa. Não será necessário, também, ter vias físicas das documentações emitidas.

Pela plataforma será possível solicitar reparos na iluminação pública, instalação de sinalização e lombada e tapa buraco. Os moradores também poderão emitir autorização para eventos, recurso à multas de trânsito e a isenção de IPTU, entre outros serviços. Vila Velha é o primeiro município do Estado a fazer essa mudança.

O secretário de Administração e Finanças, Rafael Gumiero, explica sistema está disponível dentro do site da prefeitura. O morador poderá se cadastrar com os documentos pessoais e será preciso tirar uma foto, de rosto, segurando o documento para comprovar a identidade. "É bem simples de acessar, pode ser pelo site da prefeitura mesmo na aba 'cidadão'", ressalta. Após o cadastro ser feito e o pedido protocolado será possível acompanhar o andamento do processo diariamente.

A expectativa com a novidade é a de diminuir o tempo de tramitação dos processos em até 80%, além e poupar até R$ 4 milhões para os cofres públicos e diminuir o uso de papel. A previsão é deixar de usar 3,5 milhões de folhas de papel, o que pode poupar até 160 árvores por ano. Além disso, de acordo com o secretário, o lançamento da plataforma nesse momento se mostra ainda mais importante para evitar aglomerações. "É um trabalho que já estava dentro da agenda da prefeitura, mas lançar agora tem esse significado especial", aponta.