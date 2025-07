Atenção

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave caem no Brasil. ES segue em alerta

A maioria delas ainda registra incidência da síndrome em níveis de alerta, risco ou alto risco, com destaque para os estados da Região Sudeste - entre eles o Espírito Santo

O boletim semanal InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro, pela Fundação Oswaldo Cruz, indica uma diminuição no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maior parte do país, embora os índices permaneçam elevados. >

Todas as 27 unidades da federação apresentaram tendência de queda ou estabilidade nos casos de SRAG nas últimas seis semanas. No entanto, a maioria delas ainda registra incidência da síndrome em níveis de alerta, risco ou alto risco, com destaque para os estados da Região Norte — como Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima; do Nordeste — como Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe; e do Centro-Sul — como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.>