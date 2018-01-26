Casa Civil quer vetar viagem em classe executiva no governo

Palácio do Planalto Crédito: Divulgação

A Casa Civil vai recomendar ao presidente da República, Michel Temer, que não autorize viagem de avião em classe executiva paga com dinheiro público para nenhum integrante do poder Executivo, nem para ele mesmo. O entendimento da pasta contraria o texto elaborado pelo Planejamento na semana passada, que garantia o benefício para alguns membros do governo.

Como não há impedimento jurídico para que o presidente referende o gozo desse tipo de privilégio se quiser, a Casa Civil vai apenas aconselhá-lo pela restrição completa, tendo em vista o momento político e econômico do país. Trata-se de uma decisão de prerrogativa exclusivamente presidencial, mas O GLOBO apurou que ele deve mudar as regras atuais e autorizar apenas emissão de bilhetes na categoria econômica para todos do Executivo.

A proposta redigida pelo Planejamento nos últimos dias autorizava algumas autoridades a fazer voos para o exterior na categoria mais cara e confortável, como o presidente e vice-presidente da República, aos chefes dos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ministros de Estado e secretários executivos das pastas, desde que fossem maiores de 65 anos e para voos acima de 8 horas de duração.

O documento proposto pela pasta de Dyogo Oliveira deve ser ignorado e, embora benevolente com algumas autoridades, aumentava as restrições em relação a norma atual, em vigor desde 2015, que não impunha regras de idade nem de tempo de duração da viagem.

Embora a normatização que deve ser decretada por Temer seja absolutamente restritiva, na prática, dificilmente o presidente da República ou o vice embarcarão em um voo comercial, muito menos na poltrona do setor econômico. Eles têm à disposição o jato presidencial e aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

Assim que o decreto for publicado no Diário Oficial nos próximos dias, o Serpro, que é uma empresa pública federal de tecnologia, deve bloquear do sistema de informática da Presidência a possibilidade de compra de tíquetes em outra classe que não seja a econômica. A trava pretende evitar erro humano.

ALTERAÇÕES

De acordo com o Secretário de Gestão do Planejamento, Gleisson Rubin, a norma que disciplina as regras para emissão de passagens aéreas a servidores do governo data de 1973 e permitia, originalmente, viagens de uma vasta gama de servidores em voos de executiva e primeira classe, inclusive em deslocamentos nacionais, quando as empresas aéreas ainda ofertavam esse tipo de luxo. O decreto vem sendo modificado e tem se tornado ao longo dos anos cada vez menos abrangente.