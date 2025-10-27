Nas redes sociais

Carlos Bolsonaro confirma pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina

Ele afirmou que deixará o mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em dezembro, quando pretende se mudar para o Estado do sul brasileiro para poder concorrer

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:21

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) confirmou, nesta segunda-feira (27) que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. O anúncio foi feito nas redes sociais.

A declaração veio após ele repostar uma notícia do Estadão sobre a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), que deve disputar o Senado pelo Novo após ter sido preterida por Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Jorginho Mello (PL). O senador Esperidião Amin (PP-SC), aliado de Mello e de Bolsonaro, também pleiteia uma das duas vagas do Estado que estarão em disputa para a Casa Legislativa.

Carlos Bolsonaro vai deixar mandato de vereador no Rio de Janeiro e se mudar para para Santa Catarina Crédito: Caio César/CMRJ (via Agência Brasil)

"Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro", escreveu o vereador na rede social X (antigo Twitter).

Santa Catarina é considerado um dos principais redutos do bolsonarismo. Nas eleições de 2022, o Estado deu 69,3% dos votos a Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial.

Em outras ocasiões, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro havia apenas sinalizado a intenção de disputar uma vaga por Santa Catarina. A confirmação veio neste mês, durante um compromisso em Chapecó. No município catarinense, Carlos Bolsonaro afirmou que deixará o mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em dezembro, quando pretende se mudar para o Estado.

