Polícia investiga intoxicação após ingestão de refrigerante em SC

As investigações apontaram que todas as pessoas consumiram a bebida, que estava em uma garrafa de dois litros deixada no local pela tia de um homem que trabalhava em um pronto-socorro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:00

Pronto-socorro de Santa Cecília, em Santa Catarina
Pronto-socorro de Santa Cecília, em Santa Catarina

Polícia Civil de Santa Catarina apura a intoxicação de 11 pessoas que trabalham em um pronto-socorro em Santa Cecília, na região central do estado, após o consumo de refrigerante. O caso aconteceu na terça-feira (21). De acordo com as investigações, todas as pessoas consumiram a bebida, que estava em uma garrafa de dois litros deixada no local pela tia de um homem que trabalhava no Pronto-Socorro Central. Ele foi afastado após ser alvo de denúncias de importunação sexual. Ambos estão presos desde quinta-feira (23). As defesas não foram localizadas.

Os funcionários apresentaram vômitos, tontura, sonolência, dificuldade para falar e foram encaminhados para atendimento. Oito deles precisaram ser internados e tiveram alta no sábado (25), segundo a Secretaria da Saúde do município. Restos de alimentos e bebidas consumidos na ocasião foram encaminhados para a Polícia Científica catarinense, que vai elaborar o laudo pericial. O suposto caso de importunação que motivou o afastamento foi registrado em boletim de ocorrência no último dia 8.

